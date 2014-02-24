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В желудке черепахи нашли клад
6 марта 2017, понедельник, 18:58 – ИА СОЧИ-24
Первыми неладное заподозрили работники зоопарка, в котором
живет черепаха. Животное плавало с большим креном на правый бок. Рентгеновское
исследование показало, что желудок черепахи полон круглых плоских инородных тел
разного размера.Черепаху, которой дали кличку Копилка, незамедлительно
прооперировали сотрудники кафедры ветеринарии Чулалонгкорнского университета.
Операция длилась четыре часа, пишет Bangkok Post.Всего в желудке 25-летней морской черепахи находилось 915
монет. "Трудно представить, как она проглотила такое количество монет", —
сказал ветеринар Пасакорн Бриксвана, отметив, что это первый подобный случай в
его практике. Сейчас животное находится под присмотром ветеринаров. За
Копилкой будут наблюдать около недели, после ее передадут обратно в зоопарк для
морских черепах Sea Turtle Conservation Center, сообщает Lenta.ru.Копилка годами подбирала монеты, которые туристы кидали в
резервуары с черепахами. Согласно местному поверью, брошенная монетка принесет
долголетие. Кроме того, туристы уверенны, что если бросить деньги в бассейн с
морскими черепахами, обязательно вернешься в Таиланд.
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