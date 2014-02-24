Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы

21 марта 2017, вторник, 12:14 – ИА СОЧИ-24



Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы

Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Издание отмечает, что у Тиллерсона нет времени на европейских союзников Вашингтона. Гораздо важнее для него, по мнению немецкой газеты, визит в Москву, который состоится после переговоров главы американского внешнеполитического ведомства с китайской стороной. "Подобное планирование встреч госсекретаря может вызвать беспокойство у союзников США", – отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению издания, таким образом американский госсекретарь может лишь укрепить на Западе впечатление, что в администрации президента США заигрывают с Москвой. Ранее пресса сообщила, что Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 12 апреля. При этом появление в СМИ информации о скором визите главы Госдепа США в Россию вызвало довольно негативную реакцию у официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.Она заявила, что удивлена тем, как часто в Вашингтоне происходят утечки секретной информации. "На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", – написала дипломат на своей странице в Facebook, отметив также, что Белому дому пора выяснить, кто стоит за постоянными утечками важной информации. Стоит отметить, что еще в середине прошлого месяца Тиллерсон встречался на полях саммита "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По его словам, встреча с руководителем Госдепа получилась "прагматичной и деловой". Лавров также отметил, что Тиллерсон заверил его в том, что в Вашингтоне готовы к восстановлению двухсторонних отношений. При этом российский дипломат отметил, что как в США, так и в России понимают, что все разногласия невозможно урегулировать сразу.Рекс Тиллерсон был утвержден на пост главы Госдепартамента США 1 февраля 2017 года. Ранее он занимал пост председателя правления крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil. По некоторым сведениям, он имеет хорошие отношения с российскими политическими и бизнес-кругами. При этом совершенно точно известно, что еще в 2013 году Тиллерсон был награжден президентом России Владимиром Путиным Орденом Дружбы за вклад в развитие российско-американских отношений. Это неоднократно давало повод противникам улучшения отношений с Москвой в Конгрессе США обвинить Тиллерсона в "слишком тесных" связях с Москвой.

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