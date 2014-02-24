Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы

Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что у Тиллерсона нет времени на европейских союзников Вашингтона. Гораздо важнее для него, по мнению немецкой газеты, визит в Москву, который состоится после переговоров главы американского внешнеполитического ведомства с китайской стороной. "Подобное планирование встреч госсекретаря может вызвать беспокойство у союзников США", – отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению издания, таким образом американский госсекретарь может лишь укрепить на Западе впечатление, что в администрации президента США заигрывают с Москвой. Ранее пресса сообщила, что Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 12 апреля. При этом появление в СМИ информации о скором визите главы Госдепа США в Россию вызвало довольно негативную реакцию у официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Она заявила, что удивлена тем, как часто в Вашингтоне происходят утечки секретной информации. "На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", – написала дипломат на своей странице в Facebook, отметив также, что Белому дому пора выяснить, кто стоит за постоянными утечками важной информации. Стоит отметить, что еще в середине прошлого месяца Тиллерсон встречался на полях саммита "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По его словам, встреча с руководителем Госдепа получилась "прагматичной и деловой". Лавров также отметил, что Тиллерсон заверил его в том, что в Вашингтоне готовы к восстановлению двухсторонних отношений. При этом российский дипломат отметил, что как в США, так и в России понимают, что все разногласия невозможно урегулировать сразу. Рекс Тиллерсон был утвержден на пост главы Госдепартамента США 1 февраля 2017 года. Ранее он занимал пост председателя правления крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil. По некоторым сведениям, он имеет хорошие отношения с российскими политическими и бизнес-кругами. При этом совершенно точно известно, что еще в 2013 году Тиллерсон был награжден президентом России Владимиром Путиным Орденом Дружбы за вклад в развитие российско-американских отношений. Это неоднократно давало повод противникам улучшения отношений с Москвой в Конгрессе США обвинить Тиллерсона в "слишком тесных" связях с Москвой.
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
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Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»