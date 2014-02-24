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Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили

28 марта 2017, вторник, 17:59 – СОЧИ-24

Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили
Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили
Журналист Владимир Соловьев посмеялся над желанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стать телеведущим. Он пошутил, что зарплату в его передаче будут выдавать галстуками.
Владимир Соловьев задумался, на каком языке будет выходить передача бывшего президента Грузии, передает "НСН". "Главным ценителем безупречной дикции Саакашвили является, конечно, Аваков
(глава МВД Украины. – Прим. ред.). А главный человек, который может оценить стиль в одежде Саакашвили – это Климкин
(руководитель МИД Украины. – Прим. ред.)", – считает телеведущий.Также журналист вспомнил нелепый стиль Михаила Саакашвили. Он отметил, что Павел Климкин – "единственный человек в мире, одевающийся еще хуже", чем бывший губернатор Одесской области.Телеведущий также пошутил о манере экс-президента Грузии "есть галстуки". "По крайней мере, это будет единственное ток-шоу, где ведущим платят галстуками. Имиджем и питаются. Я рад за Саакашвили", – заключил Владимир Соловьев.Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что он стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" на телеканале ZIK. Примечательно, что на фотографиях, прикрепленных к посту бывшего президента, он стоит рядом со зданием, похожим на собачью будку. Саакашвили отметил, что первый выпуск программы получился "очень острым". "Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал", – написал он в соцсети. Напомним, Михаил Саакашвили 25 марта заявил, что досрочные выборы на Украине могут пройти уже в 2017 году. "При том, что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году", – цитирует его агентство "Интерфакс".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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