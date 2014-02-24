Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт

17 марта 2017, пятница, 18:15 – ИА СОЧИ-24



Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов напомнил общественности об инфаркте лидера российских коммунистов, который тот перенес еще в 2012 году. Геннадий Зюганов ответил журналисту и пригласил его помериться силами в спортзал."Как бы не ухайдакали генсека" – написал Венедиктов на своейстранице в Twitter,напомнив о том, что Зюганов находится под постоянным наблюдением врачей из-запроблем с сердцем.Лидер КПРФ заочно ответил журналисту: он готов пригласитьВенедиктова на свою спортивную тренировку и помериться с ним силами. Заявлениеглавного редактора "Эхо Москвы" Зюганов назвал "чушью, котораяснова распространяется и за которой нет ничего другого, кроме как отстранитьлидера партии от предстоящих мощных президентских выборов". Как писали Dni.Ru, в январе в прессепоявилась информация о том, что КПРФ на президентских выборах 2018 года может невыставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Среди возможныхпретендентов называли губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэраНовосибирска Анатолия Локотя.Тогда же эксперты не исключили возможности скорыхперестановок в руководстве партии. Так, в своем эксклюзивном комментарии дляDni.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета,политолог Павел Салин заявил, что подобные слухи ходят уже не первый месяц попричини того, что в КПРФ серьезно запоздали с партийным обновлением.Геннадий Зюганов с 1993 года является бессменным руководителемКПРФ, с этого же года избирается во все составы Государственной думы.Возглавляет парламентскую фракцию КПРФ. Принимая участие во всех президентскихвыборах в России (кроме 2004 года), всегда занимал второе место. Больше всегоголосов набрал во втором туре выборов 1996 года (40,31%), уступив БорисуЕльцину.

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