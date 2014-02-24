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Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт
17 марта 2017, пятница, 18:15 – ИА СОЧИ-24
"Как бы не ухайдакали генсека" – написал Венедиктов на своей
странице в Twitter,
напомнив о том, что Зюганов находится под постоянным наблюдением врачей из-за
проблем с сердцем.Лидер КПРФ заочно ответил журналисту: он готов пригласить
Венедиктова на свою спортивную тренировку и помериться с ним силами. Заявление
главного редактора "Эхо Москвы" Зюганов назвал "чушью, которая
снова распространяется и за которой нет ничего другого, кроме как отстранить
лидера партии от предстоящих мощных президентских выборов". Как писали Dni.Ru, в январе в прессе
появилась информация о том, что КПРФ на президентских выборах 2018 года может не
выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Среди возможных
претендентов называли губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра
Новосибирска Анатолия Локотя.
Тогда же эксперты не исключили возможности скорых
перестановок в руководстве партии. Так, в своем эксклюзивном комментарии для
Dni.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета,
политолог Павел Салин заявил, что подобные слухи ходят уже не первый месяц по
причини того, что в КПРФ серьезно запоздали с партийным обновлением.
Геннадий Зюганов с 1993 года является бессменным руководителем
КПРФ, с этого же года избирается во все составы Государственной думы.
Возглавляет парламентскую фракцию КПРФ. Принимая участие во всех президентских
выборах в России (кроме 2004 года), всегда занимал второе место. Больше всего
голосов набрал во втором туре выборов 1996 года (40,31%), уступив Борису
Ельцину.
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