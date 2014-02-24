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Весна принесет в Москву потепление и дожди

25 февраля 2017, суббота, 20:28 – ИА СОЧИ-24



В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов.
Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет
небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает
ТАСС.
В последние дни зимы также будет комфортная погода. 28
февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла, местами небольшие осадки.
В целом февраль оказался теплее климатической нормы.
Фактическая температура месяца по данным метеонаблюдений составила
минус 5,3 градуса. С начала февраля в мегаполисе выпало 32 миллиметра осадков. Месячная
норма – 36 миллиметров – может быть выполнена в оставшиеся дни февраля.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»

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Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за отмену антироссийских санкций. По ее словам, ограничительные меры в отношении Москвы вредят европейцам...»

вчера, 18:29
На востоке Москвы произошло двойное убийство

В одной из квартир на востоке столицы обнаружены тела мужчины и женщины..»

вчера, 16:58
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