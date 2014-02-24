Видео с предполагаемым питерским террористом попало в Сеть

3 апреля 2017, понедельник, 19:16 – СОЧИ-24



Видео с предполагаемым питерским террористом попало в Сеть

Камеры видеонаблюдения у метро Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого террориста, который устроил взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". На кадрах видно, как мужчина в черном несколько минут стоит на одном месте.Судя по всему, запись была сделана до трагедии. На опубликованных кадрах предполагаемый террорист, одетый в черное пальто, черные брюки и шапку стоит перед входом в метро и что-то делает в телефоне. После этого он входит в двери подземки, передает РЕН ТВ.По информации издания, камера также запечатлела этого же мужчину после взрыва. На кадрах предполагаемый злоумышленник также стоит и смотрит в телефон, но в руках у него уже нет сумки. Напомним, ранее в Сети появилось фото предполагаемого террориста. По предварительной версии, мужчина с длинной бородой, одетый во все черное, вошел в вагон на станции метро "Сенная площадь", оставил там рюкзак и вышел. После этого прогремел взрыв, а предполагаемый террорист успел скрыться.

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