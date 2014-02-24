Виктор Янукович объявил о разводе

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, как сложилась его личная жизнь после побега из Киева. Выяснилось, что он расстался с женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Причины развода бывший глава Украины не уточнил, зато рассказал о новой пассии. Виктор Янукович живет с сестрой своей бывшей кухарки – они вместе сбежали из страны после Майдана, сообщает "Газета.ru".Финансовую помощь экс-президенту оказывает старший сын, бизнесмен Александр Янукович. Как писали Dni.Ru, младший брат предпринимателя Виктор погиб 20 марта 2015 года – он провалился под лед на озере Байкал во время рыбалки.Рассказал бывший украинский лидер и о своем хобби, передает Spiegel. "Иногда я арендую теннисный корт, но мне не хватает соперников. Вы играете в теннис?" – поинтересовался он у журналиста, отметив, что о событиях на Украине узнал во время игры наутро после организации Майдана.Янукович подчеркнул, что после побега лишь несколько раз встречался с президентом России. Личные проблемы гораздо менее важны, чем дела государственной важности, заверил он. Ранее экс-президент заявил, что испытывает в России "много неудобств". Политик не исключил, что даже здесь его поджидают провокации, сообщает RT. "Я живу в Ростове, арендую небольшой дом. Общаюсь с близкими и, конечно, соратниками, которые тоже находятся в тяжелом положении и мечтают сделать что-то доброе для украинского народа", – отметил он. С будущей супругой Людмилой Виктор Янукович познакомился в 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году во время "оранжевой революции" она заявила, что в ходе акции сторонников оппозиционного кандидата Виктора Ющенко на майдане Незалежности людям раздавали апельсины, наколотые наркотиками. Сейчас бывшая жена Януковича занимается благотворительной деятельностью.
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Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»
Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»