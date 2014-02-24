Владимир Путин наградил орденом Наину Ельцину

Президент России Владимир Путин наградил вдову Бориса Ельцина орденом Святой Великомученицы Екатерины. Бывшая первая леди страны была представлена к награде за вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительности, передает Flashnord.Напомним, что 14 марта 2016 года Наина Ельцина отмечает 85-летие. Ранее она была удостоена национальной премии "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство".
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»