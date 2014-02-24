

Москвичи вновь поддержали воссоединение Крыма с Россией сегодня, 20:15 В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»

Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот сегодня, 18:43 Власти столицы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении антикоррупционного митинга..»

Москва празднует воссоединение с Крымом сегодня, 18:29 Российская столица широко отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Центром торжеств стали Воробьевы горы, где проходит грандиозный молодежный фестиваль "Весна"...»

Чем убивали советские "фантомасы" сегодня, 18:28 Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»