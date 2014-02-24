Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот

Власти столицы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении антикоррупционного митинга. Свое решение в мэрии пояснили тем, что шествие по маршруту от площади Тверская Застава до Охотного ряда с последующим митингом нарушит общественный порядок и права москвичей, не участвующих в мероприятии, передает "Интерфакс".В свою очередь организаторы марша заявили, что ожидают от властей Москвы предложений по другим маршрутам проведения шествия.
В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»
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В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия...»
Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов...»
В Администрации президента Украины рассекретили подарки, сделанные Петру Порошенко в 2016 году. В перечне оказался путеводитель по Крыму. Однако, кто именно преподнес украинскому лидеру карту полуострова в подарок, в администрации не сообщили...»