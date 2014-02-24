Внезапный мороз убил туристов в Гватемале

Трое туристов погибли при восхождении на вулкан Акатенанго в Гватемале. Причиной их смерти стало резкое падение температуры. К вершине вулкана отправились две туристические группы, сообщают местные СМИ. Известно, что в первом отряде погибли три участника похода – 23-летний мужчина и две девушки в возрасте 19 лет и 21 года. Местонахождение большинства туристов из второй группы пока неизвестно.Тем не менее, сотрудникам экстренных служб удалось спасти от трагедии еще четверых участников похода, в частности – 55-летнюю женщину, альпинистку из второй туристической группы. Их доставили к подножию вулкана, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.В спасении альпинистов задействованы около 60 спасателей. Плохие погодные условия затрудняют поиски пропавших туристов. Две группы туристов из шести и четырех человек отправились к вершине вулкана в субботу 7 января. При восхождении альпинисты столкнулись с резким падением температуры. Усилившийся ветер снес разбитые туристические палатки, в результате чего туристам негде было спрятаться от непогоды.Вулкан Акатенанго – одна из главных достопримечательностей Гватемалы. Его высота достигает 3976 метров.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»