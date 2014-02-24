Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)
8 апреля 2017, суббота, 14:59 – СОЧИ-24
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)
Внучка Трампа Арабелла спела для лидера Китая Си Цзиньпина и его жены. Ролик в Twitter опубликовала Иванка Трамп. На опубликованных кадрах видно, как ребенок сначала здоровается с главой государства, а после затягивает песню на китайском языке. "Очень горжусь своими детьми!" – написала Иванка в социальной сети.
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»