ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Водитель Ford устроил стрельбу на севере Москвы

13 марта 2017, понедельник, 19:58 – ИА СОЧИ-24


В полицию обратился житель Савеловского района на севере Москвы. Он рассказал о подозрительных хлопках, раздавшихся из автомобиля близ дома №21 по Башиловской улице. По предварительным данным, стрельба велась из Ford Focus. "В Северном административном округе введен план "Перехват", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Как пережить смерть детей

На продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина обрушилось страшное горе – он потерял несовершеннолетнего сына. Во время свидания у 16-летнего Александра случился сердечный приступ. Врачи в течение двух часов пытались реанимировать юношу, но, увы, их попытки не увенчались успехом...»

вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»

вчера, 21:00
Как российских солдат кормят сухпайком

В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»

вчера, 20:45
С бывшего главы Коми сняли обвинение в даче взятки

Уголовное преследование бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара было прекращено, передает "Интерфакс"..»

вчера, 20:28
Чубайса шантажируют прослушкой

Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»

вчера, 19:58
Водитель Ford устроил стрельбу на севере Москвы

В полицию обратился житель Савеловского района на севере Москвы..»

вчера, 19:45
Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»

вчера, 18:58
Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не совсем удачно сходил в минувшие выходные в магазин. В одном из вашингтонских салонов Apple ему пришлось общаться с недовольными согражданами...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Как пережить смерть детей

На продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина обрушилось страшное горе – он потерял несовершеннолетнего сына. Во время свидания у 16-летнего Александра случился сердечный приступ. Врачи в течение двух часов пытались реанимировать юношу, но, увы, их попытки не увенчались успехом...»

вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»

вчера, 21:00
Как российских солдат кормят сухпайком

В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»

вчера, 20:45
С бывшего главы Коми сняли обвинение в даче взятки

Уголовное преследование бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара было прекращено, передает "Интерфакс"..»

вчера, 20:28
Чубайса шантажируют прослушкой

Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»

вчера, 19:58
Водитель Ford устроил стрельбу на севере Москвы

В полицию обратился житель Савеловского района на севере Москвы..»

вчера, 19:45
Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»

вчера, 18:58
Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не совсем удачно сходил в минувшие выходные в магазин. В одном из вашингтонских салонов Apple ему пришлось общаться с недовольными согражданами...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.