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Водителям с иностранными правами запретят работать в России

24 марта 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24


Водители-иностранцы не смогут работать на территории России с
1 июля 2017 года. Уберечь от потери работы может лишь наличие российских прав,
пишет газета "Известия".
Поправки, вносимые в закон "О безопасности дорожного
движения", только в столице затронут 20% таксистов. При этом перевозчиков,
позволивших водителям выйти на линию без российских прав, будут штрафовать на
50 тысяч рублей.
Профсоюз такси одобрил нововведения, пояснив, что это уменьшит
число нелегальных перевозчиков. "Значительная часть таксистов, особенно в
Москве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных
республик. При этом они зачастую не официально трудоустроены, а берут машины в
аренду", – сообщил председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослав
Щербинин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Стала известна личность стрелявшего 23 марта в центре Киева в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова преступника. Им оказался 28-летний Павел Паршов...»

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сегодня, 08:45
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