Водителям с иностранными правами запретят работать в России

24 марта 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24

Водители-иностранцы не смогут работать на территории России с1 июля 2017 года. Уберечь от потери работы может лишь наличие российских прав,пишет газета "Известия".Поправки, вносимые в закон "О безопасности дорожногодвижения", только в столице затронут 20% таксистов. При этом перевозчиков,позволивших водителям выйти на линию без российских прав, будут штрафовать на50 тысяч рублей.Профсоюз такси одобрил нововведения, пояснив, что это уменьшитчисло нелегальных перевозчиков. "Значительная часть таксистов, особенно вМоскве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзныхреспублик. При этом они зачастую не официально трудоустроены, а берут машины варенду", – сообщил председатель межрегионального профсоюза "Таксист" ЯрославЩербинин.

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