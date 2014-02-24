Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти
25 декабря 2016, воскресенье, 19:59 – ИА СОЧИ-24
Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей. "Невозможно, очень трудно говорить о Елизавете Петровне в прошедшем времени", – заявил Володин. По его словам, она всегда осознавала ,что может не вернуться, но тем не менее, всегда шла навстречу опасности ради той цели, которой она благородно и самоотверженно служила. "Всегда поражала ее преданность своей миссии помогать людям", – сказал глава нижней палаты парламента, отвечая на вопрос отвечая на вопрос журналиста ТАСС о вкладе доктора Лизы в развитие правозащитного и волонтерского движения в России.Кроме того, он отметил, что спасение людей и благотворительность были делом всей ее жизни, без которой она не могла представить себя. "Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах образцом бескорыстного, благородного служения людям и обществу. Светлая и вечная память", – заключил Володин. Ранее спикер Госдумы выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы авиалайнера Ту-154 над Черным морем. "Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами", – сказал он. Напомним, катастрофа самолета ТУ-154 произошла в воскресенье утром над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека. Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»