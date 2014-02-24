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Володин назвал катастрофу Ту-154 большим горем
25 декабря 2016, воскресенье, 13:30 – ИА СОЧИ-24
Председатель нижней палаты парламента принес свои глубочайшие
соболезнования семьям погибших, назвав случившееся "ужасной трагедией".
"Трудно поверить в случившееся. Это огромная,
невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с
вами"По данным Минобороны, Выживших при крушении Ту-154 не наблюдается.
По данным военного ведомства, спасатели обнаружили и подняли на борт поискового
судна четыре тела. В поисково-спасательной операции задействованы четыре
корабля, четыре вертолета, один самолет и беспилотные летательные аппараты.В район катастрофы следуют также телеуправляемые
глубоководные аппараты и несколько десятков водолазов. Еще 50 водолазов в
ближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов", -
говорится в сообщении.
Как ранее писали Dni.Ru, самолет
Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту
находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого
канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени
Александрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По
данным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районе
Сочи на глубине 50-70 метров.
Источник:
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