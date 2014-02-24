Володин назвал катастрофу Ту-154 большим горем

25 декабря 2016, воскресенье, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Володин назвал катастрофу Ту-154 большим горем

Спикер Госдумы отреагировал на катастрофу Ту-154 над Черным морем. Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате падения лайнера, принадлежащего Минобороны.Председатель нижней палаты парламента принес свои глубочайшиесоболезнования семьям погибших, назвав случившееся "ужасной трагедией"."Трудно поверить в случившееся. Это огромная,невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе свами"По данным Минобороны, Выживших при крушении Ту-154 не наблюдается.По данным военного ведомства, спасатели обнаружили и подняли на борт поисковогосудна четыре тела. В поисково-спасательной операции задействованы четырекорабля, четыре вертолета, один самолет и беспилотные летательные аппараты.В район катастрофы следуют также телеуправляемыеглубоководные аппараты и несколько десятков водолазов. Еще 50 водолазов вближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов", -говорится в сообщении.Как ранее писали Dni.Ru, самолетТу-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его бортунаходились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первогоканала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имениАлександрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.В списках находившихся на борту числятся 92 человека. Поданным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районеСочи на глубине 50-70 метров.

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