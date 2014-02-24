Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа

15 февраля 2017, среда, 11:58 – ИА СОЧИ-24



Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа

Спикер Госдумы считает, что надо прекратить любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России. По словам Вячеслава Володина, подобные заявления – посягательство на целостность нашей страны.Председатель нижней палаты российского парламентапрокомментировал заявление пресс-секретаря американской администрации по Крымуи его принадлежности. Вячеслав Володин призвал "вообще эту тему не поднимать"."Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, – заявилспикер Госдумы на очередном пленарном заседании палаты. – Послушайте, там ещекто-то скажет".Он напомнил, что американский лидер в ходе предвыборнойкампании обещал выстраивать конструктивные отношения с Россией. "Дождемсяпрямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполненияпредвыборных программ", – отметил Володин.В предвыборной программе Дональда Трампа "было все сказано: урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом", заявил спикер Госдумы.Ранее пресс-секретарь Белогодома Шон Спайсер изложил позицию руководства США. В частности, он рассказал об отношении президента страны к вопросу воссоединенияКрыма с Россией и ситуации на востоке Украины.По словам помощника американского лидера, Трамп дал яснопонять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации вДонбассе. 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей плановпо снятию антироссийских санкций.

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