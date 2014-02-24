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Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа
15 февраля 2017, среда, 11:58 – ИА СОЧИ-24
Председатель нижней палаты российского парламента
прокомментировал заявление пресс-секретаря американской администрации по Крыму
и его принадлежности. Вячеслав Володин призвал "вообще эту тему не поднимать".
"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, – заявил
спикер Госдумы на очередном пленарном заседании палаты. – Послушайте, там еще
кто-то скажет".Он напомнил, что американский лидер в ходе предвыборной
кампании обещал выстраивать конструктивные отношения с Россией. "Дождемся
прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения
предвыборных программ", – отметил Володин.В предвыборной программе Дональда Трампа "было все сказано: урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом", заявил спикер Госдумы.
Ранее пресс-секретарь Белого
дома Шон Спайсер изложил позицию руководства США. В частности, он рассказал об отношении президента страны к вопросу воссоединения
Крыма с Россией и ситуации на востоке Украины.По словам помощника американского лидера, Трамп дал ясно
понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в
Донбассе. 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов
по снятию антироссийских санкций.
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