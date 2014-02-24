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Володин предложил обсудить молодежную политику
5 апреля 2017, среда, 12:59 – СОЧИ-24
По словам председателя нижней палаты парламента, предложения
по вопросам молодежной политики и поиску путей эффективной работы звучат со
стороны всех думских фракций. В связи с этим, Вячеслав Володин предложил парламентариям
от разных партий совместно обсудить наиболее актуальные вопросы. "Может быть, нам запланировать с вами, исходя из этих
предложений, парламентские слушания по этому вопросу, – обратился Володин к
коллегам. – И каждая фракция выступит с предложениями по молодежной политике и
о том, как видят парламентские фракции, партии эту работу".В ходе обсуждения была названа ориентировочная дата
проведения слушаний – 18 мая. По словам спикера, за это время депутаты смогут
подготовиться. На мероприятие собираются пригласить министра образования, руководителя
Росмолодежи и представителей регионов.
Вячеслав Володин
попросил профильные комитеты, фракции создать рабочую группу и подготовить
такие парламентские слушания. "Мы, с одной стороны, послушаем, какие наработки
есть у министерства и агентства, а с другой стороны, поделимся наработками,
которые есть у парламентских фракций", – отметил председатель Госдумы. Думские
фракции поддержали его предложения.
Источник:
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