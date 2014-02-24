Володин предложил обсудить молодежную политику

5 апреля 2017, среда, 12:59 – СОЧИ-24



Володин предложил обсудить молодежную политику

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в нижней палате парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Ориентировочная дата мероприятия – 18 мая.По словам председателя нижней палаты парламента, предложенияпо вопросам молодежной политики и поиску путей эффективной работы звучат состороны всех думских фракций. В связи с этим, Вячеслав Володин предложил парламентариямот разных партий совместно обсудить наиболее актуальные вопросы. "Может быть, нам запланировать с вами, исходя из этихпредложений, парламентские слушания по этому вопросу, – обратился Володин кколлегам. – И каждая фракция выступит с предложениями по молодежной политике ио том, как видят парламентские фракции, партии эту работу".В ходе обсуждения была названа ориентировочная датапроведения слушаний – 18 мая. По словам спикера, за это время депутаты смогутподготовиться. На мероприятие собираются пригласить министра образования, руководителяРосмолодежи и представителей регионов.Вячеслав Володинпопросил профильные комитеты, фракции создать рабочую группу и подготовитьтакие парламентские слушания. "Мы, с одной стороны, послушаем, какие наработкиесть у министерства и агентства, а с другой стороны, поделимся наработками,которые есть у парламентских фракций", – отметил председатель Госдумы. Думскиефракции поддержали его предложения.

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