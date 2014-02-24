Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой

22 марта 2017, среда, 16:00 – ИА СОЧИ-24



Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал депутатов не сомневаться в таланте российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой. Спикер поддержал исполнительницу и сказал, что она хорошо поет.Председатель нижней палаты парламента дал оценку вокальнымданным российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой и попросил несомневаться в ее способностях. Так Вячеслав Володин отреагировал на словадепутата ЛДПР Василия Власова, который упрекнул, что многие парламентарии незанимаются реальной работой."У нас, к сожалению, некоторые депутаты не этимзанимаются, а дают комментарии в прессе о том, что надо масонские ложипроверить или радуются, что наша певица, возможно, не поедет на"Евровидение" выступать", – сказал Власов и отметил, что депутатыдолжны защищать и поддерживать Самойлову."Хорошо поет, а когда сомнения зарождаете здесь – этонеправильно", – прокомментировал слова коллеги Вячеслав Володин и попросилдепутатов не сеять своими высказываниями сомнения в таланте представительницыРоссии на музыкальном конкурсе.Два дня назад появилась информация о том, что Службабезопасности Украины подготовила документ, который запрещает въезд на Украинуучастнице "Евровидения" от России. Украинским властям не понравилосьто, сто Юлия Самойлова без их разрешения выступала в Крыму в 2015 году. Статусполуострова как российской территории оспаривается Киевом. Деятелям культуры,посещавшим Крым после его присоединения к России, запрещают въезд на территориюУкраины.Накануне пресс-секретарь российского президента ДмитрийПесков заявил, что Москва по-прежнему рассчитывает на участие певицы в конкурсе"Евровидение-2017", который пройдет в Киеве в мае. Он подчеркнул, чтоукраинская сторона пока не объявляла "о каких-то официальных решениях".Ранее депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил,что обрадуется, если Самойлову не пустят на Украину. "Незачем ехать туда,в бандитскую страну", – сказал певец.

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