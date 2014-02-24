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Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
22 марта 2017, среда, 16:00 – ИА СОЧИ-24
Председатель нижней палаты парламента дал оценку вокальным
данным российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой и попросил не
сомневаться в ее способностях. Так Вячеслав Володин отреагировал на слова
депутата ЛДПР Василия Власова, который упрекнул, что многие парламентарии не
занимаются реальной работой.
"У нас, к сожалению, некоторые депутаты не этим
занимаются, а дают комментарии в прессе о том, что надо масонские ложи
проверить или радуются, что наша певица, возможно, не поедет на
"Евровидение" выступать", – сказал Власов и отметил, что депутаты
должны защищать и поддерживать Самойлову.
"Хорошо поет, а когда сомнения зарождаете здесь – это
неправильно", – прокомментировал слова коллеги Вячеслав Володин и попросил
депутатов не сеять своими высказываниями сомнения в таланте представительницы
России на музыкальном конкурсе.
Два дня назад появилась информация о том, что Служба
безопасности Украины подготовила документ, который запрещает въезд на Украину
участнице "Евровидения" от России. Украинским властям не понравилось
то, сто Юлия Самойлова без их разрешения выступала в Крыму в 2015 году. Статус
полуострова как российской территории оспаривается Киевом. Деятелям культуры,
посещавшим Крым после его присоединения к России, запрещают въезд на территорию
Украины.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий
Песков заявил, что Москва по-прежнему рассчитывает на участие певицы в конкурсе
"Евровидение-2017", который пройдет в Киеве в мае. Он подчеркнул, что
украинская сторона пока не объявляла "о каких-то официальных решениях".
Ранее депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил,
что обрадуется, если Самойлову не пустят на Украину. "Незачем ехать туда,
в бандитскую страну", – сказал певец.
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