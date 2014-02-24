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Володин: Удар США по Сирии дал передышку боевикам

7 апреля 2017, пятница, 10:31 – СОЧИ-24


Удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по базе Шайрат в
Хомсе фактически обеспечил передышку боевикам "Исламского государства"
(организация запрещена в России – Прим. Ред.). Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
По его словам, удар является фактом агрессии со стороны
американских властей, причем под надуманным предлогом. "Надо исходить из того, что эти авиаудары нанесены по суверенному государству – члену ООН, и это акт агрессии со стороны США", – сказал он.Председатель нижней
палаты парламента также отметил, что роль мирового жандарма чревата
последствиями для Соединенных Штатов. Он призвал сделать все, чтобы не
допустить развития событий в Сирии по иракскому сценарию.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Авиаудар США по сирийской базе ВВС, вероятно, был разовой акцией..»

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Арендаторы возвращаются на столичные улицы

Улицы Москвы пережили экономический кризис..»

сегодня, 12:13
Знаменитый итальянец умер в Шереметьево

Известный итальянский спортивный функционер Бруно Лубатти скончался после посадки на рейс Москва-Париж в аэропорту Шереметьево, передает La Stampa..»

сегодня, 12:01
Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

Родственники москвича после его смерти выбросили четырех кошек покойного с 14 этажа и пытались добить их палками. На помощь животным пришла неравнодушная соседка...»

сегодня, 12:01
Лакеи США поддержали кровожадного Трампа

Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»

сегодня, 11:29
Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

После обстрела аэродрома Шайрат в провинции Хомс, совершенного в ночь на 7 апреля, Россия приостановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Об этом официально сообщил МИД...»

сегодня, 11:29
Мир ополчился на США из-за удара по Сирии

Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
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