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Володин выразил соболезнования близким погибших в метро Санкт-Петербурга
3 апреля 2017, понедельник, 17:46 – СОЧИ-24
"От лица депутатов Государственной Думы и себя лично приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших при взрыве в петербургском метро. Мы разделяем горечь вашей утраты и в эти тяжелые минуты скорбим вместе с вами", – сказано в послании, опубликованном на сайте парламента.
Председатель парламента выразил сочувствие и поддержку всем пострадавшим, пожелал им скорейшего выздоровления. Володин уверен, что спецслужбы и правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств происшествия, а виновные понесут заслуженное наказание.
Как писали Dni.Ru, прокуратура Санкт-Петербурга официально признала взрыв в городской подземке терактом. Расследование происшествия было взято на особый контроль. В Санкт-Петербург вылетели специалисты антитеррористического управления ФСБ. Кроме того, на место трагедии направлена группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.
Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. По последним данным, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 20 человек, десять погибли.
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