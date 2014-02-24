ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине

16 марта 2017, четверг, 19:58 – ИА СОЧИ-24

Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине
Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что Совет Европы должен отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. Там вот уже несколько дней националисты блокируют отделения Сбербанка и филиалы других кредитных учреждений.
Вячеслав Володин сказал, что на Украине происходит
невообразимое, такая ситуация недопустима. "Возможно, кто-то в Совете
Европы хочет этого не замечать, но, когда речь идет о правах человека, не
замечать – нельзя", – отметил спикер на встрече с делегацией французских
парламентариев во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри
Мариани.
Глава палаты также считает, что подобные вопросы должны
выноситься парламентариями на широкое обсуждение, чтобы была возможность
понять, в чем кроется истинная причина проблем. "Европейские институты,
созданные для защиты прав человека, должны должным образом отреагировать на
происходящее", – сказал Вячеслав Володин.Ранее сегодня, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил
санкции в адрес банков с российским государственным капиталом, имеющих
представительства в стране. Им запретили проведение каких-либо операций в
пользу материнских организаций. Украинские чиновники, в свою очередь, выразили
надежду, что банки уйдут с рынка цивилизованным путем.
Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка на
Украине не стихают уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городах
блокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускают
сотрудников на свои рабочие места. Накануне националисты добрались и до
отделения Альфа-банка, разбив в нем стекла.Эти действия, на которые абсолютно не обращают внимания
силовые органы, начались после того, как руководство Сбербанка заявило о том,
что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В российском МИДе на противоправные действия в Киеве и в
других украинских городах ответили, что власти страны фактически
"выстрелили себе в ногу". Глава
Сергей Лавров ведомства при этом рассчитывает, что Киев без политизации
задействует процедуры по защите Сбербанка.Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов
Сбербанк занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 00:00
Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную

Житель столицы жестоко расправился с возлюбленной, застав ее с другим мужчиной..»

вчера, 22:13
Названа возможная дата президентских выборов

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта..»

вчера, 22:00
На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)

В районе дома 142 на Ярославском шоссе загорелся автомобиль Audi A6..»

вчера, 22:00
Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе

В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы..»

вчера, 21:58
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»

вчера, 21:44
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом..»

вчера, 21:29
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

Власти США обеспокоены растущим числом иностранцев, желающих вступить в брак с американцами. Проблема в стране стала настолько актуальна, что ее вынес на обсуждение юридический комитет сената...»

вчера, 21:14
Секретные агенты напугали внука Трампа

Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 00:00
Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную

Житель столицы жестоко расправился с возлюбленной, застав ее с другим мужчиной..»

вчера, 22:13
Названа возможная дата президентских выборов

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта..»

вчера, 22:00
На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)

В районе дома 142 на Ярославском шоссе загорелся автомобиль Audi A6..»

вчера, 22:00
Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе

В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы..»

вчера, 21:58
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»

вчера, 21:44
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом..»

вчера, 21:29
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

Власти США обеспокоены растущим числом иностранцев, желающих вступить в брак с американцами. Проблема в стране стала настолько актуальна, что ее вынес на обсуждение юридический комитет сената...»

вчера, 21:14
Секретные агенты напугали внука Трампа

Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.