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Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине
16 марта 2017, четверг, 19:58 – ИА СОЧИ-24
Вячеслав Володин сказал, что на Украине происходит
невообразимое, такая ситуация недопустима. "Возможно, кто-то в Совете
Европы хочет этого не замечать, но, когда речь идет о правах человека, не
замечать – нельзя", – отметил спикер на встрече с делегацией французских
парламентариев во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри
Мариани.
Глава палаты также считает, что подобные вопросы должны
выноситься парламентариями на широкое обсуждение, чтобы была возможность
понять, в чем кроется истинная причина проблем. "Европейские институты,
созданные для защиты прав человека, должны должным образом отреагировать на
происходящее", – сказал Вячеслав Володин.Ранее сегодня, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил
санкции в адрес банков с российским государственным капиталом, имеющих
представительства в стране. Им запретили проведение каких-либо операций в
пользу материнских организаций. Украинские чиновники, в свою очередь, выразили
надежду, что банки уйдут с рынка цивилизованным путем.
Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка на
Украине не стихают уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городах
блокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускают
сотрудников на свои рабочие места. Накануне националисты добрались и до
отделения Альфа-банка, разбив в нем стекла.Эти действия, на которые абсолютно не обращают внимания
силовые органы, начались после того, как руководство Сбербанка заявило о том,
что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В российском МИДе на противоправные действия в Киеве и в
других украинских городах ответили, что власти страны фактически
"выстрелили себе в ногу". Глава
Сергей Лавров ведомства при этом рассчитывает, что Киев без политизации
задействует процедуры по защите Сбербанка.Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов
Сбербанк занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.
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