Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине

16 марта 2017, четверг, 19:58 – ИА СОЧИ-24



Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что Совет Европы должен отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. Там вот уже несколько дней националисты блокируют отделения Сбербанка и филиалы других кредитных учреждений.Вячеслав Володин сказал, что на Украине происходитневообразимое, такая ситуация недопустима. "Возможно, кто-то в СоветеЕвропы хочет этого не замечать, но, когда речь идет о правах человека, незамечать – нельзя", – отметил спикер на встрече с делегацией французскихпарламентариев во главе с депутатом Национального собрания Франции ТьерриМариани.Глава палаты также считает, что подобные вопросы должнывыноситься парламентариями на широкое обсуждение, чтобы была возможностьпонять, в чем кроется истинная причина проблем. "Европейские институты,созданные для защиты прав человека, должны должным образом отреагировать напроисходящее", – сказал Вячеслав Володин.Ранее сегодня, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердилсанкции в адрес банков с российским государственным капиталом, имеющихпредставительства в стране. Им запретили проведение каких-либо операций впользу материнских организаций. Украинские чиновники, в свою очередь, выразилинадежду, что банки уйдут с рынка цивилизованным путем.Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка наУкраине не стихают уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городахблокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускаютсотрудников на свои рабочие места. Накануне националисты добрались и доотделения Альфа-банка, разбив в нем стекла.Эти действия, на которые абсолютно не обращают вниманиясиловые органы, начались после того, как руководство Сбербанка заявило о том,что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.В российском МИДе на противоправные действия в Киеве и вдругих украинских городах ответили, что власти страны фактически"выстрелили себе в ногу". ГлаваСергей Лавров ведомства при этом рассчитывает, что Киев без политизациизадействует процедуры по защите Сбербанка.Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году.Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активовСбербанк занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.

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