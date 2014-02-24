Вооруженные грабители избили молодую москвичку

Трое вооруженных злоумышленников устроили дерзкий налет на квартиру на 3-ей Новоостанкинской улице на севере Москвы. Угрожая предметом, похожим на пистолет, преступники избили девушку 1996 года рождения, после чего похитили три мобильных телефона, паспорта потерпевших и наличные, передает РИАМО. Материальный ущерб оценивается в 31 тысячу рублей. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»
О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»
Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»
О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»