

Касьянова облили зеленкой в центре Москвы сегодня, 17:28 В Москве прошел Марш памяти Бориса Немцова. Среди пяти тысяч человек, собравшихся на акцию, были политики и общественные деятели. Например, Михаил Касьянов, которому в лицо плеснули зеленкой...»

Танцующий итальянец прославился на старости лет сегодня, 17:15 Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»

В столице объявлен желтый уровень опасности сегодня, 16:59 Согласно данным Гидометцентра России в столичном регионе объявлен желтый (второй) уровень угрозы..»

Вооруженные грабители избили молодую москвичку сегодня, 16:45 Трое вооруженных злоумышленников устроили дерзкий налет на квартиру на 3-ей Новоостанкинской улице на севере Москвы..»