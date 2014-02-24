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Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч

29 марта 2017, среда, 08:43 – СОЧИ-24

Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч
Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который был застрелен в Киеве, в свое время мог нелегально получить украинское гражданство. Юристы предположили, что он заплатил за паспорт пять тысяч долларов.
Денис Вороненков заверял, что получил украинский паспорт по праву родства и прошел все предусмотренные законом процедуры. О том, что документ был выдан легально, говорил и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.Однако украинский юрист заявил, что люди Вороненкова обращались к нему за оформлением гражданства. Он отметил, что серьезных оснований для получения паспорта у беглеца не было, пишет газета "Коммерсантъ"."В Киеве с Вороненковым никто не захотел связываться, поскольку он известный человек. Пришлось ехать за паспортом в Херсон", – рассказал адвокат. По его словам, оформление гражданства стоит около пяти тысяч долларов.За эти деньги клиенту находят мнимых родственников на территории, недоступной для легкой проверки личности. После Евромайдана ими обычно становятся жители Крыма и население самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Такими услугами со стороны россиян пользуются предприниматели, преступники и бывшие силовики. "Они знают, что обмена информацией между спецслужбами двух стран больше нет, так что в России об их втором гражданстве не узнают. Выдачи с Украины в случае возбуждения уголовного дела на родине из-за конфликта точно не случится", – уточнил юрист.
Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний боец батальона "Донбасс" Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:29
Испанского посла отчитали за критику Путина

Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»

сегодня, 14:01
Греф забрал к себе Максимовскую

Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»

сегодня, 13:59
Максакова предъявила России требования

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»

сегодня, 13:30
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине

Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»

сегодня, 13:16
Чем грозит России брекзит

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сегодня, 13:01
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Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес...»

сегодня, 12:14
Киев признал Милонова угрозой

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»
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