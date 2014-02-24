Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч

29 марта 2017, среда, 08:43 – СОЧИ-24



Вороненков купил украинское гражданство за пять тысяч

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который был застрелен в Киеве, в свое время мог нелегально получить украинское гражданство. Юристы предположили, что он заплатил за паспорт пять тысяч долларов.Денис Вороненков заверял, что получил украинский паспорт по праву родства и прошел все предусмотренные законом процедуры. О том, что документ был выдан легально, говорил и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.Однако украинский юрист заявил, что люди Вороненкова обращались к нему за оформлением гражданства. Он отметил, что серьезных оснований для получения паспорта у беглеца не было, пишет газета "Коммерсантъ"."В Киеве с Вороненковым никто не захотел связываться, поскольку он известный человек. Пришлось ехать за паспортом в Херсон", – рассказал адвокат. По его словам, оформление гражданства стоит около пяти тысяч долларов.За эти деньги клиенту находят мнимых родственников на территории, недоступной для легкой проверки личности. После Евромайдана ими обычно становятся жители Крыма и население самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Такими услугами со стороны россиян пользуются предприниматели, преступники и бывшие силовики. "Они знают, что обмена информацией между спецслужбами двух стран больше нет, так что в России об их втором гражданстве не узнают. Выдачи с Украины в случае возбуждения уголовного дела на родине из-за конфликта точно не случится", – уточнил юрист.Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний боец батальона "Донбасс" Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.

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