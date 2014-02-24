Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину

14 февраля 2017, вторник, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину

Денис Вороненков получил гражданство Украины. Бывший депутат Госдумы в интервью украинским журналистам заявил, что бежал из России, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Вороненков также подтвердил, что в Киеве давал показания против экс-президента Виктора Януковича.Денис Вороненков эмигрировал из России вместе с женой,бывшим депутатом парламента Марией Максаковой, спасаясь от преследований ФСБ.Как заверяет беглец, спецслужбы якобы не простили ему чересчур эффективнойдеятельности в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. По словамэкс-депутата, его сделали свидетелем по "сфабрикованному уголовному делу",после чего он и решил сбежать. Вороненковдобавил, что опасался за здоровье жены, которая из-за стресса во времябеременности потеряла двух детей, пишет "Коммерсантъ".Однопартийцы Вороненкова из КПРФ тем временем намереныпередать его дело на рассмотрение Контрольной комиссии. "С этим вопросомпоручено разобраться Контрольной комиссии, она разберется и поймет, что было ичто не было", – сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. КПРФ ужерассматривала вопрос об исключении экс-парламентария из своих рядов после того,как появилась информация о его сотрудничестве с украинским "следствием".Однако тогда к единому мнению в партии не пришли.Напомним, в декабре 2014 года Московское управлениеСледственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненковадепутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбужденоуголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия,Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил аванс в размере 100тысяч долларов. Что же касается показаний, которые экс-депутат далукраинской прокуратуре против Януковича, то, по мнению наблюдателей, Вороненковсам предложил Киеву свои услуги. В КПРФ считают, что он сделал это "вобмен на комфортное проживание в Киеве". Есть и более жесткие мнения. Вчастности, депутат-коммунист Юрий Афонин уверен, что если факты верны, то ДенисВороненков предал интересы России – и тогда следует рассматривать вопрос,связанный с разглашением гостайны.В марте 2015 года в нижней палате состоялась первая в истории свадьба представителей разных фракций: Вороненков расписался с депутатом Госдумы от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой. Мария Максакова-Игенбергс с 2011 года – солистка оперной труппы Мариинского театра. С декабря 2016 года вместе с мужем-беглецом живет в Киеве, но регулярно приезжает в Россию и выступает в Мариинке.

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