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Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину

14 февраля 2017, вторник, 14:44 – ИА СОЧИ-24

Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину
Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину
Денис Вороненков получил гражданство Украины. Бывший депутат Госдумы в интервью украинским журналистам заявил, что бежал из России, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Вороненков также подтвердил, что в Киеве давал показания против экс-президента Виктора Януковича.
Денис Вороненков эмигрировал из России вместе с женой,
бывшим депутатом парламента Марией Максаковой, спасаясь от преследований ФСБ.
Как заверяет беглец, спецслужбы якобы не простили ему чересчур эффективной
деятельности в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. По словам
экс-депутата, его сделали свидетелем по "сфабрикованному уголовному делу",
после чего он и решил сбежать. Вороненков
добавил, что опасался за здоровье жены, которая из-за стресса во время
беременности потеряла двух детей, пишет "Коммерсантъ".Однопартийцы Вороненкова из КПРФ тем временем намерены
передать его дело на рассмотрение Контрольной комиссии. "С этим вопросом
поручено разобраться Контрольной комиссии, она разберется и поймет, что было и
что не было", – сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. КПРФ уже
рассматривала вопрос об исключении экс-парламентария из своих рядов после того,
как появилась информация о его сотрудничестве с украинским "следствием".
Однако тогда к единому мнению в партии не пришли.
Напомним, в декабре 2014 года Московское управление
Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова
депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено
уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия,
Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил аванс в размере 100
тысяч долларов. Что же касается показаний, которые экс-депутат дал
украинской прокуратуре против Януковича, то, по мнению наблюдателей, Вороненков
сам предложил Киеву свои услуги. В КПРФ считают, что он сделал это "в
обмен на комфортное проживание в Киеве". Есть и более жесткие мнения. В
частности, депутат-коммунист Юрий Афонин уверен, что если факты верны, то Денис
Вороненков предал интересы России – и тогда следует рассматривать вопрос,
связанный с разглашением гостайны.В марте 2015 года в нижней палате состоялась первая в истории свадьба представителей разных фракций: Вороненков расписался с депутатом Госдумы от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой. Мария Максакова-Игенбергс с 2011 года – солистка оперной труппы Мариинского театра. С декабря 2016 года вместе с мужем-беглецом живет в Киеве, но регулярно приезжает в Россию и выступает в Мариинке. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

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сегодня, 17:14
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сегодня, 17:14
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