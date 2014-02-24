Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
14 февраля 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от компартии Дениса Вороненкова на Украину. По словам Афонина, действиям его теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и юридическая оценка". По словам коммуниста, партия даст свою официальную оценку действиям Вороненкова после подтверждения информации о получении им украинского гражданства. "Иностранное гражданство в контексте партийности вступает в противоречие с действующим российским законодательством, так как человек, имеющий второе гражданство, не имеет права состоять в рядах политической партии, и мы примем решение о его исключении", – заявил секретарь ЦК КПРФ в интервью Life.Кроме того, он отметил, что переезд Вороненкова и его жены Марии Максаковой на Украину в контексте событий на Донбассе совершенно их "не красит". "С человеческой точки зрения Вороненков и Максакова предали интересы страны и тех, с кем работали", – объяснил Афонин свое отношение к бегству экс-парламентариев. Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По мнению беглеца, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, экс-депутат опасается последствий в связи с дачей им украинской прокуратуре показаний против бывшего президента страны Виктора Януковича. Впрочем, как утверждают некоторые осведомленные лица, Вороненков сам предложил киевским властям свои услуги в обмен на комфортные условия проживания в украинской столице.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»