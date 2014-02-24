Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга

В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв. Журналист рассказал, что на станцию метро "Технологический институт" приехал искореженный от взрыва поезд. Пассажиры пытались выбраться из вагона через окна, а находившиеся на платформе люди пытались силой открыть заблокированную дверь, передает RT. Тем временем станцию "Сенная площадь" заволокло дымом и пылью, и гражданам пришлось покинуть метрополитен.
В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»
В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»
В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»
В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»