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Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
15 февраля 2017, среда, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Накануне пресс-секретарь Трампа ошибся в имени канадского
премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называл
австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А
в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
14 февраля представитель Белого дома сделал громкое
заявление от имени своего шефа. По словам Спайсера, Трамп дал ясно понять, что
ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. До
этого, 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов по
снятию антироссийских санкций.
Интересно, что Спайсер с большой долей вероятности скоро
покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN сообщили,
что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового
человека на должность директора по коммуникациям Сейчас Спайсер занимает
одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям в американской
администрации. Пока же Спайсеру удается достаточно жестко, по-армейски выстраивать
отношения с журналистами, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Во
время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого
выступления, в котором раскритиковал представителей прессы, покинул зал,
отказавшись отвечать на их вопросы.
Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских сил
США в звании коммандера (капитана второго ранга).
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