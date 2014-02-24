Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена

15 февраля 2017, среда, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена

Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки.Накануне пресс-секретарь Трампа ошибся в имени канадскогопремьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называлавстралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". Ав конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании именипремьер-министра Великобритании Терезы Мэй.14 февраля представитель Белого дома сделал громкоезаявление от имени своего шефа. По словам Спайсера, Трамп дал ясно понять, чтоожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. Доэтого, 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов поснятию антироссийских санкций.Интересно, что Спайсер с большой долей вероятности скоропокинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN сообщили,что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет новогочеловека на должность директора по коммуникациям Сейчас Спайсер занимаетодновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям в американскойадминистрации. Пока же Спайсеру удается достаточно жестко, по-армейски выстраиватьотношения с журналистами, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Вовремя своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткоговыступления, в котором раскритиковал представителей прессы, покинул зал,отказавшись отвечать на их вопросы.Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских силСША в звании коммандера (капитана второго ранга).

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