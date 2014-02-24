ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена

15 февраля 2017, среда, 18:00 – ИА СОЧИ-24

Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки.
Накануне пресс-секретарь Трампа ошибся в имени канадского
премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называл
австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А
в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
14 февраля представитель Белого дома сделал громкое
заявление от имени своего шефа. По словам Спайсера, Трамп дал ясно понять, что
ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. До
этого, 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов по
снятию антироссийских санкций.
Интересно, что Спайсер с большой долей вероятности скоро
покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN сообщили,
что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового
человека на должность директора по коммуникациям Сейчас Спайсер занимает
одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям в американской
администрации. Пока же Спайсеру удается достаточно жестко, по-армейски выстраивать
отношения с журналистами, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Во
время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого
выступления, в котором раскритиковал представителей прессы, покинул зал,
отказавшись отвечать на их вопросы.
Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских сил
США в звании коммандера (капитана второго ранга).

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:45
Госдума аккуратно подходит к изменению законов

Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности..»

вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»

вчера, 20:46
Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета

В Министерстве внутренних дел предложили обязать россиян сдавать весь алкоголь, купленный в зоне Duty Free, в багаж перед вылетом из аэропорта..»

вчера, 20:30
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»

вчера, 20:30
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

Бывший губернатор Кировский области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины"..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:45
Госдума аккуратно подходит к изменению законов

Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности..»

вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»

вчера, 20:46
Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета

В Министерстве внутренних дел предложили обязать россиян сдавать весь алкоголь, купленный в зоне Duty Free, в багаж перед вылетом из аэропорта..»

вчера, 20:30
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»

вчера, 20:30
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

Бывший губернатор Кировский области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины"..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.