Врачи борются за жизнь Лужкова

23 декабря 2016, пятница, 15:44 – ИА СОЧИ-24



Врачи борются за жизнь Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков попал в больницу. Ему внезапно стало плохо днем 23 декабря.Врачи скорой помощи прибыли по вызову к экс-градоначальнику. В тяжелом состоянии бывший глава Москвы был доставлен в реанимацию одной из столичных больниц, передает Life.ru.Отметим, Юрий Лужков ведет достаточно активную деятельность, несмотря на преклонный возраст. Так, после ухода с поста столичного градоначальника он переключился на сельское хозяйство.Одной из последних инициатив чиновника стало производство моцареллы в Калининградской области. "Закваски мы закупаем. Соответственно, когда придет оборудование, мы можем уже запустить производство. Несколько месяцев сыры вызревают, быстрее всего мягкие – бри, моцарелла. Их сможем выпустить уже к концу года, в середине декабря", – говорил Лужков. Кроме того, недавно бывший градоначальник заговорил и о возвращении в политику. Этот вопрос он затронул при общении с журналистами перед вручением ему ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени из рук президента. Лужков отметил, что не получал предложений по возвращению в политику. В связи с последними событиями не исключено, что подключиться к активной деятельности Лужкову уже не позволит состояние здоровья.

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