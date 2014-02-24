Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии

15 февраля 2017, среда, 15:44 – ИА СОЧИ-24



Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии

Предложение РАН признать гомеопатию лженаукой вызвало острую дискуссию в обществе. Несогласие с таким подходом выражают рядовые граждане, известные врачи и чиновники от здравоохранения. По крайней мере, не надо торопиться с запретительными мерами, уверены они.Торопиться с мерами против гомеопатии нестоит, убежден депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России ГеннадийОнищенко. По его мнению, такие шаги могут даже помешать развитию медицины."Грубый материалистический сапог строгойнауки может разрушить саму природу и логику эволюции медицины", – сказалОнищенко. Единственный аргумент говорящих о вреде гомеопатии, по словамдепутата – это то, что "люди начинают лечиться гомеопатическимисредствами, теряют время, после чего официальная медицина уже не помогает"."Но сколько у нас граждан, которые вообще никак не лечатся… Поэтому вредэтот можно отрегулировать", – считает экс-глава Роспотребнадзора. Такого же мнения придерживается известныйдетский врач Леонид Рошаль. "Не торопитесь закапывать всю гомеопатию. Этоне нужно. Со мной согласятся миллионы", – написал в Twitter глава НациональнойМедицинской палаты. Руководитель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охранеобщественного здоровья Людмила Стебенкова вообще назвала предложение РАНотказаться от гомеопатии преступлением. По ее словам, которые передает ИА "Москва",многие гомеопатические препараты прошли клинические испытания на людях иживотных и доказали свою эффективность. "У животных эффект плацебо неможет быть по определению. Есть исследования, диссертации, которые утвердилаВысшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки России. Исегодня, я считаю, это просто преступление – запрещать эту нишу", -заявила Стебенкова.Заявлять о том, что нет доказательной базы исследований, несовсем правильно, заявила ФВ исполнительный директор Российской ассоциацииаптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. Она подчеркнула, что гомеопатическиелекарственные препараты промышленного производства проходят стандартныепроцедуры регистрации. Кроме того, гомеопатические препараты в обороте составляютоколо одного процента аптечного ассортимента.Журналист и популярный блогер Антон Носик пишет, что зачетверть века его работы с новостями он ни разу не встречал сообщений о том,как гомеопаты отговорили пациента, к примеру, от операции по поводу острогоаппендицита. "Во всех резонансных случаях, которые на слуху и на памяти —Стив Джобс, сектанты, крестильная купель вместо нейрохирургической операционной– решение об отказе от лечения принимал не врач-гомеопат, а пациент,равноудаленный и от гомеопатической, и от аллопатической практики".Пациент приходит к врачу со своим страданием, и задача врача – любой ценой этуболь облегчить, заключает блогер.В том, что запретить гомеопатию не получится, уверен ипредседатель Московского городского научного общества терапевтов ПавелВоробьев. "Гомеопатия вообще не имеет отношения к науке – это медицинскаятехнология, способ лечения людей, которая проверялась, кстати, в очень неплохоспланированных, абсолютно научных исследованиях. И не один раз. Да, не былополучено доказательств эффективности. Но таких медицинских технологий, неимеющих подтверждения эффективности, множество. Чем же выделяется из этогосписка гомеопатия? Ничем", – заявил Воробьев в интервью ФВ.Ведомство, которое может принять окончательное решение осудьбе гомеопатии, с выводами не торопится. Минздрав России настроенбеспристрастно и спокойно обсудить проблему со всеми заинтересованнымисторонами, заявила его руководитель Вероника Скворцова. "Для того чтобы рассмотреть с разных позиций проблемугомеопатии, мы действительно создаем межведомственную рабочую группу. Мыпригласили всех заинтересованных и физических, и юридических лиц участвовать вэтой работе… Представители гомеопатического сообщества, официальной науки,официальной фармакологии – мы открыты для всех", – цитирует Скворцову РИАНовости.Министр напомнила слова великого Бехтерева – ученого,который России принес славу на весь мир. "Объяснить не могу, а отринуть несмею". Скворцова подчеркнула, что с проблемой предстоит разобраться всемвместе, что же касается ее ведомства – то оно настроено на конструктивныйдиалог.

СОЧИ 24