Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях

Врачи нашли рак у 21-летней Хлои Джордан из Вулверхэмптона благодаря селфи. Девушка обратилась к медикам, чтобы избавиться от родинки на животе. Хлоя пожаловалась, что из-за пятна на теле она не может делать красивые фотографии в бикини. Биопсия показала, что это меланома (рак кожи). Своей историей девушка поделилась в соцсетях. На всех селфи в купальнике ей приходилось прикрывать рукой ненавистную родинку.Когда Хлоя решила обратиться к врачам, пятно уже изменило форму и цвет. В результате выяснилось, что это самая тяжелая форма рака кожи.
Пациентке удалили родинку и назначили лечение. Девушка заверила, что теперь будет тщательнее следить за состоянием кожи.
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Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»