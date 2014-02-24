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Все пассажиры Ту-154 погибли при крушении
25 декабря 2016, воскресенье, 13:29 – ИА СОЧИ-24
Практически с самых первых минут, как стало известно о крушении Ту-154 в акватории Черного моря, у специалистов практически не было надежды, что кто-то из пассажиров рокового рейса мог спастись. Из Министерства здравоохранения России поступило подтверждение – согласно данным ведомства, погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера Минобороны.
Все 92 человека, находившиеся на борту рухнувшего в Черном
море лайнера Минобороны России Ту-154, погибли. Сотрудники моргов Сочи вышли на
работу. В данный момент ожидается доставка тел для опознания родственниками,
передает Life.ru со
ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.Известно, что на борту Ту-154 находились съемочные группы "Первого канала", а также телеканалов "Звезда" и НТВ. Также в самолете были участники Академическго ансамбля песни и пляски имени Александрова и российский филантроп Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Согласно распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, расследование дела о крушении самолета было передано в центральный аппарат СК. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить специальную государственную комиссию по расследованию крушения.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.
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