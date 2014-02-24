Выжившая в теракте: После взрыва у меня загорелись волосы

4 апреля 2017, вторник, 10:45 – СОЧИ-24



Выжившая в теракте: После взрыва у меня загорелись волосы

Выжившая при взрыве в метро жительница Петербурга рассказала о том, как все происходило. В момент трагедии она находилась в одном вагоне с террористом."Произошло все очень неожиданно. Я сидела и дремала. Сначаламеня ударило по голове, а потом начался пожар. У меня волосы загорелись – я ихпотушила... Крепко держалась за поручни", – вспомнила 53-летняя Надежда Соседова.По ее словам, когда состав приехал на станцию"Технологический институт", двери были перекорежены. "Невозможно быловыйти. Ребята выбили окно, двери и вытащили меня", – рассказала петербурженка.Выбравшись из вагона, она стала помогатьпострадавшим: "Когда поднялась по эскалатору и увидела раненых, успокаивалаих– я психолог. Осматривала, распределяла по скорым... Много было контуженныхребят, которые были напуганы. Все в крови погибшихте, кто ближе оказался".Соседова уверена, что ей повезло, поскольку она сидела в конце вагона. Потерпевшую отправили на лечение вВоенно-медицинскую академию, передает Life.ru.Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреляоколо 14:30 мск на перегоне между станциями "Технологическийинститут" и "Сенная площадь". Следственный комитетквалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человекгоспитализирован.По версии следствия, приведший вдействие взрывное устройство смертник имел российскоегражданство. Предположительно, он был выходцем из Средней Азии.

СОЧИ 24