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Выжившая в теракте: После взрыва у меня загорелись волосы
4 апреля 2017, вторник, 10:45 – СОЧИ-24
"Произошло все очень неожиданно. Я сидела и дремала. Сначала
меня ударило по голове, а потом начался пожар. У меня волосы загорелись – я их
потушила... Крепко держалась за поручни", – вспомнила 53-летняя Надежда Соседова.
По ее словам, когда состав приехал на станцию
"Технологический институт", двери были перекорежены. "Невозможно было
выйти. Ребята выбили окно, двери и вытащили меня", – рассказала петербурженка.
Выбравшись из вагона, она стала помогать
пострадавшим: "Когда поднялась по эскалатору и увидела раненых, успокаивала
их
– я психолог. Осматривала, распределяла по скорым... Много было контуженных
ребят, которые были напуганы. Все в крови погибших
–
те, кто ближе оказался".
Соседова уверена, что ей повезло, поскольку она сидела в конце вагона. Потерпевшую отправили на лечение в
Военно-медицинскую академию, передает Life.ru.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля
около 14:30 мск на перегоне между станциями "Технологический
институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет
квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек
госпитализирован.
По версии следствия, приведший в
действие взрывное устройство смертник имел российское
гражданство. Предположительно, он был выходцем из Средней Азии.
Источник:
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