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Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев

6 апреля 2017, четверг, 15:44 – СОЧИ-24

Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
В одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Солидарности на востоке Санкт-Петербурга произошел взрыв. На место выехали оперативные службы города.
Очевидцы сообщили о взрыве, в результате которого обрушилась часть стены жилого 16-этажного дома на востоке Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Свидетели сняли последствия произошедшего на видео. Судя по записи, на одном из верхних этажей здания отсутствует фрагмент стены. На снимках с места происшествия видно, что окрестности оказались завалены кирпичами. Сильные повреждения получили стоящие под домом автомобили. При этом самой конструкции здания, передает "Интерфакс", ущерб нанесен не был. Кроме того, по данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Инцидент произошел в результате ремонтных работ в одной из квартир на 12 этаже, передает "Росбалт". Мужчина случайно задел газовое оборудование, после чего возникло возгорание и последовавший за ним взрыв. При этом, по данным "Фонтанки", дом к газоснабжению не подключен. Отметим, в МЧС подчеркивают, что сообщения очевидцев о взрыве подтверждения не нашли. Осторожны в оценках и другие официальные лица. "Там строительные работы, ничего нет. Пострадавших нет", – заметил глава администрации Невского района Константин Серов.Сообщения о произошедшем вызвали острую реакцию жителей города. Санкт-Петербург подвергся атаке террористов и многие испугались, что взрыв на проспекте Солидарности – ее продолжение. Особенно хорошо заметен этот настрой среди пользователей Сети. Впрочем, и там среди панических сообщений встречаются попытки рационально подойти к объяснению случившегося. Самой вероятной причиной происшествия такие комментаторы называют взрыв газового баллона при работе с натяжными потолками."У меня друг живет в этом доме, на этом же этаже, в десяти метрах от той квартиры. Говорит, что рвануло нормально, тряхонуло весь дом. Дыма было немного, запах гари чувствуется. Пожара, судя по всему, нет", – рассказал один из пользователей Сети. "Никого не эвакуировали, он так и сидит дома. Понятно, что не бомба, всех бы насильно вывели. Скорее всего, газовый баллон рванул, или еще что по строительной части", – добавил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:45
Москвичи скорбят вместе с Питером

В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»

сегодня, 18:30
Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме

Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»

сегодня, 18:15
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"

Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»

сегодня, 18:14
В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге

В Москве в 17:00 начался "Вечер памяти" жертв недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Траурное мероприятие проходит на Манежной площади в центре столицы...»

сегодня, 17:46
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы

В экстренные службы города поступило сообщение от очевидцев трагедии..»

сегодня, 17:45
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru...»

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