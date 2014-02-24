Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев

6 апреля 2017, четверг, 15:44 – СОЧИ-24



Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев

В одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Солидарности на востоке Санкт-Петербурга произошел взрыв. На место выехали оперативные службы города.Очевидцы сообщили о взрыве, в результате которого обрушилась часть стены жилого 16-этажного дома на востоке Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Свидетели сняли последствия произошедшего на видео. Судя по записи, на одном из верхних этажей здания отсутствует фрагмент стены. На снимках с места происшествия видно, что окрестности оказались завалены кирпичами. Сильные повреждения получили стоящие под домом автомобили. При этом самой конструкции здания, передает "Интерфакс", ущерб нанесен не был. Кроме того, по данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Инцидент произошел в результате ремонтных работ в одной из квартир на 12 этаже, передает "Росбалт". Мужчина случайно задел газовое оборудование, после чего возникло возгорание и последовавший за ним взрыв. При этом, по данным "Фонтанки", дом к газоснабжению не подключен. Отметим, в МЧС подчеркивают, что сообщения очевидцев о взрыве подтверждения не нашли. Осторожны в оценках и другие официальные лица. "Там строительные работы, ничего нет. Пострадавших нет", – заметил глава администрации Невского района Константин Серов.Сообщения о произошедшем вызвали острую реакцию жителей города. Санкт-Петербург подвергся атаке террористов и многие испугались, что взрыв на проспекте Солидарности – ее продолжение. Особенно хорошо заметен этот настрой среди пользователей Сети. Впрочем, и там среди панических сообщений встречаются попытки рационально подойти к объяснению случившегося. Самой вероятной причиной происшествия такие комментаторы называют взрыв газового баллона при работе с натяжными потолками."У меня друг живет в этом доме, на этом же этаже, в десяти метрах от той квартиры. Говорит, что рвануло нормально, тряхонуло весь дом. Дыма было немного, запах гари чувствуется. Пожара, судя по всему, нет", – рассказал один из пользователей Сети. "Никого не эвакуировали, он так и сидит дома. Понятно, что не бомба, всех бы насильно вывели. Скорее всего, газовый баллон рванул, или еще что по строительной части", – добавил он.

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