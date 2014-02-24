Яценюк опозорился в эфире Би-Би-Си

6 марта 2017, понедельник, 11:46 – ИА СОЧИ-24



Яценюк опозорился в эфире Би-Би-Си

Арсений Яценюк опозорился в эфире популярной программы Би-Би-Си. Ведущий Стивен Сакур, по впечатлению зрителей шоу, буквально "распял" экс-премьера Украины.В популярной программе британского телевидения Hard Talk ("Трудный разговор")Яценюк появляется не впервые. Предыдущие выступления тогда еще премьер-министрабыли встречены с одобрением на Западе – видимо, поэтому политик пришел напрограмму в довольно расслабленном состоянии. Как оказалось, расслабился онрано.Появление Яценюка в программе Стивена Сакура было неосторожнымшагом, отметил политолог и телеведущий Владимир Корнилов. "Сакур егобуквально "распял". К концу передачи на Арсения было страшно смотреть– настолько раскраснелся и разволновался", – написал Корнилов в соцсети Facebook"Сакур спросил Яценюка о его финансовом состоянии. Тотзаявил, что где-то миллион долларов (смешно, правда?) и пояснил: ну, я же, незабывайте, был банкиром, 10 лет работал в частном секторе. Честно говоря, яподумал, что чего-то не знаю в биографии экс-премьера, перечитал ее и так и непонял, когда же были эти 10 лет", – продолжает Корнилов.Журналист строит предположения, когда же Яценюк работал вчастном секторе. "Он включил в этот "стаж" начало 90-х, когда онтаксовал? Это он тогда сколотил такое состояние? Банкиром он работал в "Авале"аж 10 месяцев 1998-го в должности консультанта – ой, сомневаюсь, что зарплатырядовых сотрудников "Аваля" тогда позволяли миллионы зарабатывать",– рассуждает журналист.Далее Корнилов напоминает, что после этого юный Арсений Яценюкстал чиновником. Неужели он в "стаж банкира" засчитал майданныйпериод 2004-го, когда и.о. главой Нацбанка поработал? "То есть этот периодон посчитал "приватным бизнесом", на котором можно было хорошонаварить?", – вопрошает политолог. Ведущий Би-Би-Си не выдержал, когда Яценюк начал вещать онебывалых "реформах", которые реализовал в качестве премьера. Сакурнапомнил экс-премьеру, что рейтинг его правительства на момент отставкисоставлял 2%. На что Яценюк промямлил, что против его кабинета "веласьинформационная кампания". "Но самое веселое было, когда говорили о России, Крыме,Донбассе. Яценюк важно заявил: "Меня не волнует мнение Путина".Ведущий откровенно расхохотался: мол, вас-то может и не волновать мнениеПутина, но он – единственный человек, у которого есть четкая стратегия. И в лобначал спрашивать: готов ли Яценюк смотреть в глаза украинских матерей, чьи детигибнут на войне в Донбассе", – пишет Корнилов.Арсений Яценюк так и не ответил на вопрос ведущего. Бывшийпремьер лишь твердил, что украинцы – "герои", а он сам будетсражаться "до последнего". Видимо, политик имел в виду, что сражатьсябудет до последнего солдата украинской армии, предположил Корнилов.

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