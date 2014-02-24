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Яценюк опозорился в эфире Би-Би-Си
6 марта 2017, понедельник, 11:46 – ИА СОЧИ-24
В популярной программе британского телевидения Hard Talk ("Трудный разговор")
Яценюк появляется не впервые. Предыдущие выступления тогда еще премьер-министра
были встречены с одобрением на Западе – видимо, поэтому политик пришел на
программу в довольно расслабленном состоянии. Как оказалось, расслабился он
рано.Появление Яценюка в программе Стивена Сакура было неосторожным
шагом, отметил политолог и телеведущий Владимир Корнилов. "Сакур его
буквально "распял". К концу передачи на Арсения было страшно смотреть
– настолько раскраснелся и разволновался", – написал Корнилов в соцсети Facebook"Сакур спросил Яценюка о его финансовом состоянии. Тот
заявил, что где-то миллион долларов (смешно, правда?) и пояснил: ну, я же, не
забывайте, был банкиром, 10 лет работал в частном секторе. Честно говоря, я
подумал, что чего-то не знаю в биографии экс-премьера, перечитал ее и так и не
понял, когда же были эти 10 лет", – продолжает Корнилов.Журналист строит предположения, когда же Яценюк работал в
частном секторе. "Он включил в этот "стаж" начало 90-х, когда он
таксовал? Это он тогда сколотил такое состояние? Банкиром он работал в "Авале"
аж 10 месяцев 1998-го в должности консультанта – ой, сомневаюсь, что зарплаты
рядовых сотрудников "Аваля" тогда позволяли миллионы зарабатывать",
– рассуждает журналист.Далее Корнилов напоминает, что после этого юный Арсений Яценюк
стал чиновником. Неужели он в "стаж банкира" засчитал майданный
период 2004-го, когда и.о. главой Нацбанка поработал? "То есть этот период
он посчитал "приватным бизнесом", на котором можно было хорошо
наварить?", – вопрошает политолог. Ведущий Би-Би-Си не выдержал, когда Яценюк начал вещать о
небывалых "реформах", которые реализовал в качестве премьера. Сакур
напомнил экс-премьеру, что рейтинг его правительства на момент отставки
составлял 2%. На что Яценюк промямлил, что против его кабинета "велась
информационная кампания". "Но самое веселое было, когда говорили о России, Крыме,
Донбассе. Яценюк важно заявил: "Меня не волнует мнение Путина".
Ведущий откровенно расхохотался: мол, вас-то может и не волновать мнение
Путина, но он – единственный человек, у которого есть четкая стратегия. И в лоб
начал спрашивать: готов ли Яценюк смотреть в глаза украинских матерей, чьи дети
гибнут на войне в Донбассе", – пишет Корнилов.Арсений Яценюк так и не ответил на вопрос ведущего. Бывший
премьер лишь твердил, что украинцы – "герои", а он сам будет
сражаться "до последнего". Видимо, политик имел в виду, что сражаться
будет до последнего солдата украинской армии, предположил Корнилов.
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