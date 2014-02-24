|4 апреля, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
За что задержали главу Удмуртии Соловьева
4 апреля 2017, вторник, 10:44 – СОЧИ-24
В отношении главы Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки
в особо крупном размере.
Александру Соловьеву инкриминируют совершение двух
преступлений.
По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в 2014-2016 годах чиновник получил взятку в
размере 139 миллионов рублей от компании, занимавшейся строительством мостов через реки Каму и Буй возле города
Камбарки. Также в коммерческой организации ему якобы досталась доля стоимостью 2,7
миллиона рублей.
За эти деньги Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ, а также выдать необходимые лицензии. Погоревшего на взятках главу республики доставили
в Москву, где в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Президенту России Владимиру
Путину уже известно о задержании Александра Соловьева. "Разумеется,
доложено", – цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова
РИА Новости.
Полицейские 4 апреля проводят выемку документов в Министерстве транспорта
и дорожного хозяйства Удмуртии, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со
ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На допрос вызваны несколько чиновников ведомства и дорожных предприятий.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.