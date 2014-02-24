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За рождение первенца хотят ввести новые выплаты

2 марта 2017, четверг, 15:01 – ИА СОЧИ-24

За рождение первенца хотят ввести новые выплаты
За рождение первенца хотят ввести новые выплаты
В России демографическая ситуация складывается не лучшим образом: сейчас мамами становятся молодые женщины, рожденные в трудные 90-е, когда на свет появлялось мало малышей. И в связи с этим нынешним потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки.
Чтобы улучшить демографию, в России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за первого ребенка. Это предложение обсудят в Совете Федерации в начале марта в ходе ближайшего круглого стола, посвященного поддержке долголетия и демографии.По мнению председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, финансовая поддержка со стороны государства – одна из мер повышения рождаемости. Сенатор заявил, что намерен "поднять вопрос о введении единовременных выплат за первого ребенка" на федеральном уровне, передает RT. Рязанский полагает, что такая мера будет способствовать повышению рождаемости.
Между тем некоторые регионы России уже выплачивают пособие за рождение первенца. Например, в Москве эта сумма составляет 5 тысяч 500 рублей.В настоящее время единовременные выплаты готовы ввести власти еще нескольких регионов. При этом речь идет в основном о молодых семьях. Так, в Удмуртии при рождении первенца предлагают выплачивать до 50 тысяч рублей, а в Башкирии – 300 тысяч рублей. По мнению председателя комитета Совфеда по социальной политике, для проработки на законодательном уровне вопроса о выплатах за первого малыша необходимо "все увязать в рамках бюджета страны, и пока рано говорить о конкретной сумме". Денежные выплаты от государства станут "отличной мотивацией для будущих родителей", — полагает Рязанский. "Такие единовременные пособия от государства должны выдаваться без ограничения использования", – добавил он. Сообщалось, что в январе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев призвал выработать механизмы для стимулирования рождаемости. Напомним, сейчас в России существует ряд социально-страховых выплат, в том числе пособия по беременности и родам, а также денежная поддержка при достижении ребенком определенного возраста. Кроме того, есть пособия молодым, многодетным и социально незащищенным семьям.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире..»

сегодня, 17:45
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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»

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