За снятие наличных придется платить больше

17 марта 2017, пятница, 10:15 – ИА СОЧИ-24



За снятие наличных придется платить больше

Международная система Visa разрешила банкам взимать комиссию за снятие наличных с пластиковых карт. Для того, чтобы новые правила вступили в силу, их должны поддержать остальные платежные системы.По действующей системе владельцы банкоматов (эквайеры – Прим. ред.) не имеют права взимать комиссию за обналичивание средств. Процент от операции забирает банк, выпустивший пластиковую карту, и впоследствии он самостоятельно рассчитывается с эквайером.Благодаря этому клиенты всегда знают фиксированную ставку межбанковской комиссии, которая устанавливается платежными системами. Для Mastercard это 0,5% от суммы платежа, у Visa – 0,45% плюс три рубля, у "Мира" – 0,45%, сообщает газета "Ведомости". За использование "своего" банкомата комиссия с клиентов, как правило, не взимается.Visa сможет изменить правила игры только в том случае, если на соответствующие изменения согласятся другие платежные системы. В представительстве Mastercard от комментариев отказались, однако источники сообщают, что организация поддерживает инициативу своего конкурента. В то же время в Национальной платежной системе "Мир" заявили, что их компания не собирается идти на подобные изменения."Поскольку Visa и Mastercard занимают коллективное доминирующее положение на рынке, то введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства в части навязывания", – заявил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. "Однако, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проанализировать деятельность Visa и Mastercard в других странах", – считает он.Добавим, что себестоимость снятия наличных в среднем составляет 0,7–0,8% от суммы транзакции, в регионах она достигает 1%. В этот показатель входят затраты на покупку банкоматов, их обслуживание и инкассацию. Межбанковская комиссия ранее была на уровне 1%, однако с появлением системы "Мир" Visa и Mastercard решили снизить свои ставки.

СОЧИ 24