Заблудившиеся пилоты посадили военный вертолет на трассу
15 февраля 2017, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Заблудившиеся пилоты посадили военный вертолет на трассу
Экипаж заблудился в районе трассы Актобе – Шымкент в Казахстане днем 15 февраля. Пилот посадил военный вертолет на трассе, чтобы уточнить дорогу. Пилоты потерялись возле поселка Карабутак в Актюбинской области, передает РЕН ТВ. На кадрах видео заметно, как выбежавший из вертолета человек обращается к водителю грузовика, судя по всему, за помощью.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»