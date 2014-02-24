Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

15 марта 2017, среда, 21:01 – ИА СОЧИ-24



Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?Во время недавней встречи с главой МИД Германии ЗигмаромГабриэлем Владимир Путин заявил, что в Москве ждут с визитом не только канцлера,но и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер уточнил,что страны должны идти по пути нормализации отношений. И вот последовалареакция из Берлина – визит, действительно готовится, но даты его пока нераскрываются, хотя и согласованы обеими сторонами. О чем сообщил в среду, 15марта помощник российского президента Юрий Ушаков.По информации немецкого издания Zeit, Меркель посетит Москву10 мая. Известно, что она будет обсуждать с Путиным, в первую очередь, ситуациюна Украине. "Хорошо было бы, если бы Меркель приехала в Россию 9 мая. Этобыло бы очень символично. В любом случае, ее визит в Россию после того, как онапобывает у Трампа, свидетельствует о том, что Германия понимает, что сегодня иАмерика, и Россия играют в мировых вопросах очень важную роль", – сказал винтервью НСН немецкий политолог Александр Рар.По его словам, диалог, который состоится между Путиным иМеркель, послужит сверкой часов по украинскому вопросу, ведь он стоит на первомплане во всех отношениях с Россией, тем более, что снятие санкций инормализация экономических и общественных отношений с Россией напрямую завязаныс Украиной.Политолог Александр Конфисахор не верит в то, что украинскуюпроблему возможно решить дипломатическим путем, но к визиту Меркель в Москвуотносится положительно. "До недавнего времени считалось, что Германия –наш сильный партнер и союзник в Европе, с которым нужно находить общий язык всилу его влиятельности. То, что мы общаемся, – это неудивительно. Иначе мыокажемся не только в экономической, но и дипломатической блокаде, что намногохуже", – сказал эксперт изданию Dp.ru.Российский сенатор Владимир Джабаров напоминает, что послекрымской весны и путча в Киеве дипломатические отношения России и Германии былипрактически заморожены. Меркель и Путинвстречались на общих, международных площадках, но в современном мире все прекраснопонимают, что с Россией нельзя не взаимодействовать."Этот визит означает одну простую вещь – рано илипоздно здравый смысл берет верх".Сенатор подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей,что в Германии масса избирателей выступает за расширение отношений с Россией. ИМеркель просто необходимо показать им, что она не порвала окончательно своиконтакты с Москвой. Особенно важно это сделать в год выборов Германи, ведь уМеркель серьезно пошатнулись позиции после реализации ее не совсем удачнойконцепции по приему мигрантов. Предыдущая двусторонняя встреча Владимира Путина и АнгелыМеркель прошла в сентябре 2016 года в Китае на саммите G20. После этого политики встречалисьчерез месяц во время четырехсторонних переговоров в нормандском формате вГермании. Надо отметить, что с момента начала конфликта на юго-востоке УкраиныМеркель всячески избегала встреч с президентом России, но сейчас неожиданноответила на его приглашение и собирается в Москву.Визит в Россию Ангелы Меркель состоится после ее переговоровс Дональдом Трампом. Они должны были пройти 14 марта, но снежная буря наВосточном побережье США сорвала планы канцлера – ее самолет остался в Берлине,а визит перенесли на пятницу, 17 марта.

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