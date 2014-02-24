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Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину
15 марта 2017, среда, 21:16 – ИА СОЧИ-24
Во время недавней встречи с главой МИД Германии Зигмаром
Габриэлем Владимир Путин заявил, что в Москве ждут с визитом не только канцлера,
но и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер уточнил,
что страны должны идти по пути нормализации отношений. И вот последовала
реакция из Берлина – визит действительно готовится, но даты его пока не
раскрываются, хотя и согласованы обеими сторонами. О чем сообщил в среду, 15
марта помощник российского президента Юрий Ушаков.По информации немецкого издания Zeit, Меркель посетит Москву
10 мая. Известно, что она будет обсуждать с Путиным, в первую очередь, ситуацию
на Украине. "Хорошо было бы, если бы Меркель приехала в Россию 9 мая. Это
было бы очень символично. В любом случае, ее визит в Россию после того как она
побывает у Трампа, свидетельствует о том, что Германия понимает, что сегодня и
Америка, и Россия играют в мировых вопросах очень важную роль", – сказал в
интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.По его словам, диалог, который состоится между Путиным и
Меркель, послужит сверкой часов по украинскому вопросу, ведь он стоит на первом
плане во всех отношениях с нашей страной, тем более, что снятие санкций и
нормализация экономических и общественных отношений с Россией напрямую завязаны
с Украиной.Политолог Александр Конфисахор не верит в то, что украинскую
проблему возможно решить дипломатическим путем, но к визиту Меркель в Москву
относится положительно. "До недавнего времени считалось, что Германия –
наш сильный партнер и союзник в Европе, с которым нужно находить общий язык в
силу его влиятельности. То, что мы общаемся, – это неудивительно. Иначе мы
окажемся не только в экономической, но и дипломатической блокаде, что намного
хуже", – сказал эксперт изданию Dp.ru.
Российский сенатор Владимир Джабаров напоминает, что после
крымской весны и путча в Киеве дипломатические отношения России и Германии были
практически заморожены. Меркель и Путин
встречались на общих, международных площадках, но в современном мире все прекрасно
понимают, что с Россией нельзя не взаимодействовать.
"Этот визит означает одну простую вещь – рано или
поздно здравый смысл берет верх".
Сенатор подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей,
что в Германии масса избирателей выступает за расширение отношений с Россией. И
Меркель просто необходимо показать им, что она не порвала окончательно свои
контакты с Москвой. Особенно важно это сделать в год выборов в Германии, ведь у
Меркель серьезно пошатнулись позиции после реализации ее не совсем удачной
концепции по приему мигрантов. Предыдущая двусторонняя встреча Владимира Путина и Ангелы
Меркель прошла в сентябре 2016 года в Китае на саммите G20. После этого политики встречались
через месяц во время четырехсторонних переговоров в нормандском формате в
Германии. Надо отметить, что с момента начала конфликта на юго-востоке Украины
Меркель всячески избегала встреч с президентом России, но сейчас неожиданно
ответила на его приглашение и собирается в Москву.
Визит в Россию Ангелы Меркель состоится после ее переговоров
с Дональдом Трампом. Они должны были пройти 14 марта, но снежная буря на
Восточном побережье США сорвала планы канцлера – ее самолет остался в Берлине,
а визит перенесли на пятницу, 17 марта.
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