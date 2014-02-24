Задержание налетчика на инкассаторов попало на видео
15 февраля 2017, среда, 12:43 – ИА СОЧИ-24
Задержание налетчика на инкассаторов попало на видео
В Сеть попало видео спецоперации по задержанию одного из участников нападения на инкассаторов в Москве. Кроме того, уже установлено местонахождение второго сбежавшего злоумышленника, бойцы Росгвардии также готовятся его арестовать. Оперативные мероприятия проходили сразу по двум адресам. Одна из квартир оказалась пустой, а в другой был обнаружен злоумышленник, получивший ранение в ходе перестрелки, передает Life.ru. На кадрах видно, как бойцы Росгвардии осторожно проникают в квартиру и обнаруживают в ней полуобнаженного мужчину, который вероятно спал и не ждал прихода "гостей". Спина и поясница налетчика перебинтованы. Позже была установлена личность задержанного. Им оказался 24-летний Азнаур Ш. Сейчас он находится в одной из клиник под охраной полицейских. Второму выжившему преступнику удалось сбежать, однако оперативники выяснили, что сейчас он скрывается в одной из московских квартир. Также установлена и его личность – это 36-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат А., владелец автомобиля Peugeot Boxer. На данный момент бойцы Росгвардии проводят операцию по его задержанию. Напомним, инцидент произошел 14 февраля на улице Римского-Корсакова в Москве. Трое вооруженных мужчин напали на сотрудников фельдъегерской службы. Инкассаторы оказали сопротивление злоумышленникам, завязалась перестрелка. В ходе нее один из налетчиков был застрелен, а двоим другим удалось сбежать. Кроме того, в результате происшествия оказался тяжело ранен один из фельдъегерей.
Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»
Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»
Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»
Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»