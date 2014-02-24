Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево
27 февраля 2017, понедельник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru. "Выяснилось, что компания в последнее время периодически задерживает рейсы, в том числе из-за технических проблем", – рассказал один из пассажиров. По его слова, в этот раз задержка объясняется поломкой бортового компьютера. Людей просят подождать, пока неисправность будет отстранена, причем заменить борт на другой не планируется, поскольку таковой попросту отсутствует, поведал рассерженный пассажир. "Официальный представитель компании так и не появился, зовем его с пяти утра", – пожаловался он. Ситуация привела к тому, что люди подняли своего рода бунт. На записи из аэропорта видно, что люди громко возмущаются ситуацией, в которой оказались.
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Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»