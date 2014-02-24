Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок

5 апреля 2017, среда, 08:28 – СОЧИ-24



Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок

Коллеги 52-летнего сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова, умершего в результате несчастного случая, соболезнуют его родным и близким. Для многих внезапная смерть тестя российского футболиста Александра Кержакова стала шоком.Утром 4 апреля Вадим Тюльпанов принес цветы на место теракта в Санкт-Петербурге – к станции метро "Технологический институт". А вечером того же дня произошел несчастный случай: поскользнувшись на кафеле в бане, сенатор упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.Трагедия случилась в Кировском районе города. "Скорее всего, речь идет о бассейне. Вадим Альбертович любил плавать", – цитирует представителя аппаратаТюльпанова "Московский комсомолец".Заместитель председателяСовета Федерации ЕвгенийБушмин узнал о гибели коллеги из прессы. "С ВадимомТюльпановым я был знаком, еще когда он был председателем питерского заксобрания.И он был не просто законодателем и главой комитета в Совете Федерации, он былочень хорошим администратором. Для меня это (смерть политика. – Прим. ред.) чрезвычайнострашная и неприятная вещь. Я соболезную родным. Мы потеряли хорошеготоварища", – заявил Бушмин. Сочувствие проявил и председатель комитета Совфеда по социальной политике ВалерийРязанский. "Товарищ близкий. Очень жалко и горестно. Этосовершенно чудовищное сообщение для нас всех. Большая потеря. Самыеискренние слова соболезнования родным и близким. Его кончина сталанеожиданностью: 52 года, красивый, здоровый жизнерадостный мужчина. И чувствоюмора всегда было при нем", – отметил он. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко подчеркнула, что сенатор был открытым и прямым человеком, требовательным ксебе и другим. Известие о смерти Тюльпанова шокировало ее."Мне нравилось, что он всегда приходил напомощь, без всяких вопросов. Нужно помочьчеловеку– значит нужно. К спикерам обращались люди, которым нужна была помощьмногодетные семьи, пожилые. И он всегда шел им навстречу, – рассказала Петренко.– Мог бы еще долго и продуктивно работать. Он достоинсветлой памяти".Трагедию прокомментировал и член Совфеда АлексейПушков. "Для меняэто полная неожиданность, мы с ним общались в прошлую среду. Он был абсолютно впорядке – крепко стоящий на ногах, представительный мужчина", – цитирует политика Life.ru.

СОЧИ 24