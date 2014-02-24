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Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок

5 апреля 2017, среда, 08:28 – СОЧИ-24

Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
Коллеги 52-летнего сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова, умершего в результате несчастного случая, соболезнуют его родным и близким. Для многих внезапная смерть тестя российского футболиста Александра Кержакова стала шоком.
Утром 4 апреля Вадим Тюльпанов принес цветы на место теракта в Санкт-Петербурге – к станции метро "Технологический институт". А вечером того же дня произошел несчастный случай: поскользнувшись на кафеле в бане, сенатор упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.
Трагедия случилась в Кировском районе города. "Скорее всего, речь идет о бассейне. Вадим Альбертович любил плавать", – цитирует представителя аппарата
Тюльпанова "Московский комсомолец".Заместитель председателя
Совета Федерации Евгений
Бушмин узнал о гибели коллеги из прессы. "С Вадимом
Тюльпановым я был знаком, еще когда он был председателем питерского заксобрания.
И он был не просто законодателем и главой комитета в Совете Федерации, он был
очень хорошим администратором. Для меня это (смерть политика. – Прим. ред.) чрезвычайно
страшная и неприятная вещь. Я соболезную родным. Мы потеряли хорошего
товарища", – заявил Бушмин. Сочувствие проявил и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий
Рязанский. "Товарищ близкий. Очень жалко и горестно. Это
совершенно чудовищное сообщение для нас всех. Большая потеря. Самые
искренние слова соболезнования родным и близким. Его кончина стала
неожиданностью: 52 года, красивый, здоровый жизнерадостный мужчина. И чувство
юмора всегда было при нем", – отметил он. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко подчеркнула, что сенатор был открытым и прямым человеком, требовательным к
себе и другим. Известие о смерти Тюльпанова шокировало ее."Мне нравилось, что он всегда приходил на
помощь, без всяких вопросов. Нужно помочь
человеку
– значит нужно. К спикерам обращались люди, которым нужна была помощь

многодетные семьи, пожилые. И он всегда шел им навстречу, – рассказала Петренко.
– Мог бы еще долго и продуктивно работать. Он достоин
светлой памяти".Трагедию прокомментировал и член Совфеда Алексей
Пушков. "Для меня
это полная неожиданность, мы с ним общались в прошлую среду. Он был абсолютно в
порядке – крепко стоящий на ногах, представительный мужчина", – цитирует политика Life.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:29
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Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

сегодня, 13:16
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