|5 апреля, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
5 апреля 2017, среда, 08:28 – СОЧИ-24
Утром 4 апреля Вадим Тюльпанов принес цветы на место теракта в Санкт-Петербурге – к станции метро "Технологический институт". А вечером того же дня произошел несчастный случай: поскользнувшись на кафеле в бане, сенатор упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.
Трагедия случилась в Кировском районе города. "Скорее всего, речь идет о бассейне. Вадим Альбертович любил плавать", – цитирует представителя аппарата
Тюльпанова "Московский комсомолец".Заместитель председателя
Совета Федерации Евгений
Бушмин узнал о гибели коллеги из прессы. "С Вадимом
Тюльпановым я был знаком, еще когда он был председателем питерского заксобрания.
И он был не просто законодателем и главой комитета в Совете Федерации, он был
очень хорошим администратором. Для меня это (смерть политика. – Прим. ред.) чрезвычайно
страшная и неприятная вещь. Я соболезную родным. Мы потеряли хорошего
товарища", – заявил Бушмин. Сочувствие проявил и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий
Рязанский. "Товарищ близкий. Очень жалко и горестно. Это
совершенно чудовищное сообщение для нас всех. Большая потеря. Самые
искренние слова соболезнования родным и близким. Его кончина стала
неожиданностью: 52 года, красивый, здоровый жизнерадостный мужчина. И чувство
юмора всегда было при нем", – отметил он. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко подчеркнула, что сенатор был открытым и прямым человеком, требовательным к
себе и другим. Известие о смерти Тюльпанова шокировало ее."Мне нравилось, что он всегда приходил на
помощь, без всяких вопросов. Нужно помочь
человеку
– значит нужно. К спикерам обращались люди, которым нужна была помощь
–
многодетные семьи, пожилые. И он всегда шел им навстречу, – рассказала Петренко.
– Мог бы еще долго и продуктивно работать. Он достоин
светлой памяти".Трагедию прокомментировал и член Совфеда Алексей
Пушков. "Для меня
это полная неожиданность, мы с ним общались в прошлую среду. Он был абсолютно в
порядке – крепко стоящий на ногах, представительный мужчина", – цитирует политика Life.ru.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.