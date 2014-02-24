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Захарченко от радости сломал кровать
16 марта 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24
"Скажу вам честно, я, затаив дыхание, следил за крымским
референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут десять. Честно
сказать, сломал ее. Но, именно в этот момент я понимал, что мы победили", – рассказал
Захарченко.По словам главы ДНР, жители полуострова своим примером
доказали всему миру, что как бы Запад не старался – русский дух не сломать. "Я
уверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь,
Астрахань. Мы вместе, мы победили!", – цитирует издание "Новости Крыма"
Захарченко.Как писали Dni.Ru, 16 марта Крым отмечает
годовщину воссоединения с Россией. По этому случаю в Симферополе прошло
праздничное шествие. Собравшиеся на мероприятие жители полуострова прошли
колонной по центральным улицам города.Участники марша растянули над колонной крымский и российский
флаги. При этом с обеих сторон улиц, по которым проходило шествие, собрались
множество крымчан. На шествии скандировали "Крым с Россией навсегда",
"Крым и Россию ждет успех", "Мы всегда едины". Референдум о статусе Крымского полуострова состоялся 16
марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались более 96%
проголосовавших.
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