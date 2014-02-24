Захарченко от радости сломал кровать

16 марта 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24



Захарченко от радости сломал кровать

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, как однажды от радости прыгал на кровати, пока не сломал ее. Так лидер ДНР отреагировал на воссоединение Крыма с Россией."Скажу вам честно, я, затаив дыхание, следил за крымскимреферендумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут десять. Честносказать, сломал ее. Но, именно в этот момент я понимал, что мы победили", – рассказалЗахарченко.По словам главы ДНР, жители полуострова своим примеромдоказали всему миру, что как бы Запад не старался – русский дух не сломать. "Яуверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь,Астрахань. Мы вместе, мы победили!", – цитирует издание "Новости Крыма"Захарченко.Как писали Dni.Ru, 16 марта Крым отмечаетгодовщину воссоединения с Россией. По этому случаю в Симферополе прошлопраздничное шествие. Собравшиеся на мероприятие жители полуострова прошликолонной по центральным улицам города.Участники марша растянули над колонной крымский и российскийфлаги. При этом с обеих сторон улиц, по которым проходило шествие, собралисьмножество крымчан. На шествии скандировали "Крым с Россией навсегда","Крым и Россию ждет успех", "Мы всегда едины". Референдум о статусе Крымского полуострова состоялся 16марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались более 96%проголосовавших.

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