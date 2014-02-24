Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича

17 марта 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал."Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", – заявила Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".Представитель МИДа отметила, что ныне покойный постпред России при ООН Виталий Чуркин в 2014 году цитировал именно это обращение бывшего президента. "Заявление было распространено в качестве документа Совета безопасности – обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом – это вопрос внутреннего согласования", – рассказала она.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в 2014 году никакого письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины в Кремль не поступало."Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", – цитирует его "Интерфакс". При этом Песков не смог прокомментировать тот факт, что в 2014 году текст обращения на заседании Совбеза ООН зачитал Виталий Чуркин. "Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал", – отметил он.Напомним, в марте 2014 года Виталий Чуркин процитировал обращение Виктора Януковича к российскому лидеру: "Как законно избранный президент Украины обращаюсь к президенту Путину с просьбой использовать Вооруженные силы России для восстановления законности на территории Украины".

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