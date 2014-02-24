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Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада
11 января 2017, среда, 20:43 – ИА СОЧИ-24
Захарова написала на своей странице Facebook., что с
просьбой прокомментировать информацию интернет-издания Buzzfeed о попытках
России повлиять на президентскую кампанию в США к ней обратились западные
журналисты. "Этот нечеловеческий бред просто невыносим", – написала представитель
МИДа.
На замечание о том, что в материале упоминаются конкретные
фамилии, Захарова ответила: "Я не сразу, но догадалась, что речь идет о
Михаиле Калугине, который шесть последних лет работал в российской дипмиссии в
Вашингтоне, где занимал должность руководителя ЭКОНОМИЧЕСКОЙ группы". По утверждению
Захаровой, в августе 2016 года (то есть за три месяца до президентских выборов
в США) Михаил Калугин в обычном режиме завершил свою командировку.
На вопрос о том, считает ли Захарова, что в докладе нет ни
одного правдивого слова, представитель МИД ответила: "Ну почему же! Трамп
существует".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал сообщения о наличии у Кремля некоего компромата на Хиллари
Клинтон и Дональда Трампа. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и
полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата", – сказал Песков.
Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа, в
свою очередь, назвал сообщения о компромате возмутительными и
безответственными. "Данные неподтвержденные заявления являются жалкой
попыткой привлечь к себе внимание", – сказал представитель избранного
президента Америки.
Как писали Dni.Ru, издание BuzzFeed
опубликовало досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6, в
котором говорится о наличии у руководства России компромата на избранного
президента США Дональда Трампа. Если верить этой публикации, то у предвыборного
штаба Трампа имеются связи с российскими спецслужбами. Также, согласно досье,
российские спецслужбы якобы обладают компрометирующими Трампа сведениями сексуального
характера.
Автор досье также пишет со ссылкой на неназванный источник, что в июле занимавший тогда пост
заместителя главы управления президента по внутренней политике Игорь Дивейкин
встречался с советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Во время
этой встречи Дивейкин сообщил Пейджу, что у российского руководства есть
компромат на Трампа, говорится в документе.
На самом деле, новость о компромате, который имеется у
российских спецслужб на Дональда Трампа, оказалась всего лишь шуткой. Об этом
заявил сам автор "секретного доклада" на анонимном форуме.
Сам Трамп уже отреагировал на эти сообщения в своем Twitter,
назвав сообщения о компромате на него у российских спецслужб фейковыми
новостями и тотальной политической охотой на ведьм.
Источник:
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