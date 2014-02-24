Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

11 января 2017, среда, 20:43 – ИА СОЧИ-24



Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь".Захарова написала на своей странице Facebook., что спросьбой прокомментировать информацию интернет-издания Buzzfeed о попыткахРоссии повлиять на президентскую кампанию в США к ней обратились западныежурналисты. "Этот нечеловеческий бред просто невыносим", – написала представительМИДа.На замечание о том, что в материале упоминаются конкретныефамилии, Захарова ответила: "Я не сразу, но догадалась, что речь идет оМихаиле Калугине, который шесть последних лет работал в российской дипмиссии вВашингтоне, где занимал должность руководителя ЭКОНОМИЧЕСКОЙ группы". По утверждениюЗахаровой, в августе 2016 года (то есть за три месяца до президентских выборовв США) Михаил Калугин в обычном режиме завершил свою командировку.На вопрос о том, считает ли Захарова, что в докладе нет ниодного правдивого слова, представитель МИД ответила: "Ну почему же! Трампсуществует".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковпрокомментировал сообщения о наличии у Кремля некоего компромата на ХиллариКлинтон и Дональда Трампа. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация иполная чушь. Кремль не занимается сбором компромата", – сказал Песков.Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа, всвою очередь, назвал сообщения о компромате возмутительными ибезответственными. "Данные неподтвержденные заявления являются жалкойпопыткой привлечь к себе внимание", – сказал представитель избранногопрезидента Америки.Как писали Dni.Ru, издание BuzzFeedопубликовало досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6, вкотором говорится о наличии у руководства России компромата на избранногопрезидента США Дональда Трампа. Если верить этой публикации, то у предвыборногоштаба Трампа имеются связи с российскими спецслужбами. Также, согласно досье,российские спецслужбы якобы обладают компрометирующими Трампа сведениями сексуальногохарактера.Автор досье также пишет со ссылкой на неназванный источник, что в июле занимавший тогда постзаместителя главы управления президента по внутренней политике Игорь Дивейкинвстречался с советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Во времяэтой встречи Дивейкин сообщил Пейджу, что у российского руководства естькомпромат на Трампа, говорится в документе.На самом деле, новость о компромате, который имеется уроссийских спецслужб на Дональда Трампа, оказалась всего лишь шуткой. Об этомзаявил сам автор "секретного доклада" на анонимном форуме.Сам Трамп уже отреагировал на эти сообщения в своем Twitter,назвав сообщения о компромате на него у российских спецслужб фейковыминовостями и тотальной политической охотой на ведьм.

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