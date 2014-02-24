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Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии

31 марта 2017, пятница, 17:45 – СОЧИ-24

Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии
Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook похвасталась презентом от главы МИД Сербии Ивицы Дачич. Он прислал ей черные шерстяные митенки с трогательным желто-зеленым цветком.Оказалось, что митенки пригодились Захаровой, несмотря на то, что на улице уже давно календарная весна. Фото с букетом цветов в сочетании с яркой помадой и в обновке восхитило пользователей Сети. "Какая красивая вы! Как кукла!",  "Мария, вы чудесная!",  "Красота страшная сила", "Отлично выглядите!!! Не знаю как митенки а букет самый нежный и такой очень очень весенний!!!" – пишут читатели.   
Отметим, Мария Захарова отличается прекрасным вкусом, который отмечают как пользователи Сети, так и представители СМИ. Ранее официальный представитель МИД восхитила журналистов, явившись на традиционный брифинг в потрясающем платье. Увидев яркий, сексуальный наряд дипломата, многие представители СМИ не смогли удержаться от комплиментов. Российский дипломат регулярно радует поклонников привлекательным внешним видом. Так, 17 марта дипломат опубликовала у себя в Facebook снимок из тренажерного зала в короткой белой юбке, поразив подписчиков своей стройной фигурой. Мария Захарова является активным пользователем социальных сетей. Дипломат регулярно делится с подписчиками новыми публикациями, в том числе и фотографиями.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики...»

сегодня, 17:45
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях...»

сегодня, 16:58
Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»

сегодня, 16:45
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв

На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru..»

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сегодня, 16:16
В Германии признали Крым российским

В ФРГ был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Соответствующую информацию в пятницу, 31 марта, распространило издание "Европейская правда"...»

сегодня, 16:16
Основатели "Юлмарта" попали под статью

Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»
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