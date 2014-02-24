Захарова пошутила о ходящем по воде Лаврове

Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде. На одном из снимков министр запечатлен идущим вместе с японскими дипломатами по выложенным в пруду камням. "К месту рабочего и, как оказалось, традиционного ланча с главой МИД Японии в Токио Сергей Лавров шел практически по воде", – написала Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.На переговорах Сергея Лаврова и Фумио Кисиды обсуждается широкий спектр взаимоотношений между странами. Японский министр отметил, что будет рассмотрен вопрос о визите премьера Синдзо Абэ в Россию, передает РИА Новости.Также Кисида выразил намерение побеседовать о будущем южных Курил. "Я хотел бы обсудить с министром вопросы совместной экономической деятельности, посещения бывшими жителями островов с учетом состоявшихся консультаций на уровне замминистров в целях заключения мирного договора, согласно решению наших лидеров придать ускорение этому процессу", – заявил он. Дипломаты продолжат консультации о внешней безопасности в формате встречи "два плюс два" с участием министров обороны Сергея Шойгу и Томоми Инады. Глава японского МИДа подчеркнул, что "на фоне ужесточения безопасности в Северо-Восточной Азии" двум странам необходимо "углубить взаимопонимание" в оборонной сфере.В свою очередь Инада сообщила, что уже обменялась мнениями с российским коллегой. По ее словам, дискуссия была посвящена оборонной политике и ситуации в регионе, в частности северокорейской проблеме.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»
Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»
Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»
Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»