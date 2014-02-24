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Захарова пришла в спортзал в мини-юбке

17 марта 2017, пятница, 21:44 – ИА СОЧИ-24

Захарова пришла в спортзал в мини-юбке
Захарова пришла в спортзал в мини-юбке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла в спортзал в мини-юбке. Игривым снимком дипломат поделилась в Facebook.
"Кто сегодня в 7:00 был
в спортзале? Правильно. Впереди
выходные, и вы знаете, чем заняться))))", – написала Захарова на своей
странице в социальной сети. Под записью располагается фотография официального
представителя МИД с бодрой улыбкой, в белой кокетливой мини-юбке, идеально
сидящей на Марии.
Позитивный снимок посмотрели
более четырех тысяч человек. "Мария,
Ваш темп жизни просто не может не вдохновлять. Делитесь с нами мотивацией, мы
этому всегда рады", "Такая умничка, ты просто сокровище как женщина и как
человек. А работник ты – просто золото, всегда знаешь, что сказать и кого на
место поставить. Всех благ тебе, и храни тебя бог!", – комментируют пост
Захаровой пользователи.
Один из подписчиков Марии даже посвятил ей стихотворение.
Хороша девчонка

В коротенькой юбчонке.

Неплохой и причесон, 

Можно всех сразить в ООН.
Ну, а если просто так,

Вы, Мария, самый смак.

Я не знаю, как другие,

Восхищаюсь я Марией.

Руку ей пожать готов,

Если разрешит Лавров.
Были и те, кто
распереживались за здоровье дипломата. "Не рановато для тренировки? Организм
еще не проснулся и метаболизм замедлен", – обеспокоился один из пользователей. Отметим,
Мария Захарова является активным пользователем социальных сетей и регулярно
делится своими фотографиями.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Неожиданные заявления Владимира Путина

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Психологи из Питтсбургского университета (США) выяснили причину мужского пьянства. Оказалось, что общество, даже если оно осуждает употребление алкоголя, все же поощряет представителей сильного пола к выпивке...»

вчера, 21:44
Захарова пришла в спортзал в мини-юбке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла в спортзал в мини-юбке. Игривым снимком дипломат поделилась в Facebook...»

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