Захарова пришла в спортзал в мини-юбке

17 марта 2017, пятница, 21:44 – ИА СОЧИ-24



Захарова пришла в спортзал в мини-юбке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла в спортзал в мини-юбке. Игривым снимком дипломат поделилась в Facebook."Кто сегодня в 7:00 былв спортзале? Правильно. Впередивыходные, и вы знаете, чем заняться))))", – написала Захарова на своейстранице в социальной сети. Под записью располагается фотография официальногопредставителя МИД с бодрой улыбкой, в белой кокетливой мини-юбке, идеальносидящей на Марии.Позитивный снимок посмотрелиболее четырех тысяч человек. "Мария,Ваш темп жизни просто не может не вдохновлять. Делитесь с нами мотивацией, мыэтому всегда рады", "Такая умничка, ты просто сокровище как женщина и какчеловек. А работник ты – просто золото, всегда знаешь, что сказать и кого наместо поставить. Всех благ тебе, и храни тебя бог!", – комментируют постЗахаровой пользователи.Один из подписчиков Марии даже посвятил ей стихотворение.Хороша девчонкаВ коротенькой юбчонке.Неплохой и причесон,Можно всех сразить в ООН.Ну, а если просто так,Вы, Мария, самый смак.Я не знаю, как другие,Восхищаюсь я Марией.Руку ей пожать готов,Если разрешит Лавров.Были и те, ктораспереживались за здоровье дипломата. "Не рановато для тренировки? Организмеще не проснулся и метаболизм замедлен", – обеспокоился один из пользователей. Отметим,Мария Захарова является активным пользователем социальных сетей и регулярноделится своими фотографиями.

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