Захарова пристыдила США за постоянные утечки

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала новость о возможном визите американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию. Она выразила удивление по поводу регулярных утечек секретной информации из Вашингтона. "На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она добавила, что Белому дому пора выяснить, кто стоит за распространением секретных сведений. "Это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?" – задалась вопросом дипломат. Ранее пресса сообщила о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию 12 апреля. По данным нескольких чиновников, он также пропустит первую встречу в Брюсселе с коллегами из стран НАТО. Якобы причиной этого решения стали переговоры американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля. Официальный представитель Госдепа Марк Тонер не прокомментировал эту информацию. Добавим, что в Вашингтоне довольно часто муссируются слухи о попытках Москвы вмешаться в его политику. После того как к власти в США пришел Трамп, западные издания писали, что на ход президентских выборов повлияли российские хакеры.
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На данный момент, национальная валюта стоит на 10-12% больше, чем ожидалось. Финансовые эксперты рассказали о том. что ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в этом смысле грамотно подготовиться к отпуску...»
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»